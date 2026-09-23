O novom opatrení informoval po rokovaní vlády premiér Robert Fico
Maloobchodná marža pri motorových palivách bude od októbra limitovaná na 0,10 eura na liter. Informoval o tom po rokovaní vládneho kabinetu premiér Robert Fico (Smer-SD).
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