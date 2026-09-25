Prípad si už prevzali orgány činné v trestnom konaní a polícia aktuálne vykonáva všetky potrebné úkony.
Generálnemu prokurátorovi SR Marošovi Žilinkovi sa niekto vyhráža bombovým útokom. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová. Prípad už rieši polícia.
„Môžeme potvrdiť, že generálnemu prokurátorovi SR a jeho manželke sa neznáma osoba vyhrážala bombovým útokom. Aktuálne príslušná policajná zložka vykonáva potrebné úkony,“ uviedla Drobová.
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