Pozri si najhoršie platené profesie na Slovensku: Tieto pozície zarábajú len tesne nad minimálnou mzdou
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Radka Klučárová
dnes 23. septembra 2026 o 18:44
Čas čítania 1:08

Pozri si najhoršie platené profesie na Slovensku: Tieto pozície zarábajú len tesne nad minimálnou mzdou

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Pozri si najhoršie platené profesie na Slovensku: Tieto pozície zarábajú len tesne nad minimálnou mzdou

Najnižší priemerný hrubý plat podľa údajov portálu poberajú strihači textilu, ktorí si mesačne zarobia približne 1 010 eur.

Portál Platy.sk zverejnil rebríček najhoršie platených profesií na Slovensku. Mnohé z nich sa pohybujú len tesne nad úrovňou minimálnej mzdy a priemerný hrubý plat pri viacerých pozíciách nepresahuje ani 1 100 eur mesačne.

Najnižší priemerný hrubý plat podľa údajov portálu poberajú strihači textilu, ktorí si mesačne zarobia približne 1 010 eur. Nasledujú vrátnici a informátori s priemernou mzdou 1 024 eur, upratovači s platom 1 032 eur a pomocné sily do kuchyne, ktoré v priemere dostávajú 1 036 eur.

„Na plat zamestnanca vplýva viacero faktorov, predovšetkým región, v ktorom pracuje, dĺžka praxe, veľkosť spoločnosti a ďalšie. Porovnajte svoj plat s ostatnými ľuďmi na rovnakej pozícii a v rovnakom regióne bezplatne a anonymne,“ píše sa na webe, kde nájdeš aj ďalšie detailné informácie.

V prvej desiatke sa umiestnili aj poštoví doručovatelia, šičky, krajčíri, kinetoterapeuti, chyžné či školníci, ktorých priemerné hrubé mzdy sa pohybujú od približne 1 080 do 1 100 eur mesačne. V rebríčku sa objavili aj ďalšie profesie, ako plavčíci, pomocní kuchári, opatrovatelia seniorov či špecialisti na sociálnu rehabilitáciu.

  Pozícia Priemerný hrubý plat
1. Strihač textilu 1 010,00 EUR
2. Vrátnik, informátor 1 024,00 EUR
3. Upratovač 1 032,00 EUR
4. Pomocná sila do kuchyne 1 036,00 EUR
5. Poštový doručovateľ 1 077,00 EUR
6. Šič/ka 1 079,00 EUR
7. Krajčír 1 087,00 EUR
8. Kinetoterapeut 1 090,00 EUR
9. Chyžný 1 091,00 EUR
10. Školník 1 102,00 EUR
11. Čašník/izbová služba 1 114,00 EUR
12. Obuvník 1 134,00 EUR
13. Plavčík 1 137,00 EUR
14. Au-pair 1 137,00 EUR
15. Stavač scénických dekorácií 1 138,00 EUR
16. Pracovník pošty 1 154,00 EUR
17. Aranžér/dekoratér 1 165,00 EUR
18. Pomocný kuchár 1 178,00 EUR
19. Opatrovateľ seniorov 1 178,00 EUR
20. Špecialista na sociálnu rehabilitáciu 1 179,00 EUR
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Náhľadový obrázok: TASR/Daniel Veselský
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