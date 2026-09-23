Najnižší priemerný hrubý plat podľa údajov portálu poberajú strihači textilu, ktorí si mesačne zarobia približne 1 010 eur.
Portál Platy.sk zverejnil rebríček najhoršie platených profesií na Slovensku. Mnohé z nich sa pohybujú len tesne nad úrovňou minimálnej mzdy a priemerný hrubý plat pri viacerých pozíciách nepresahuje ani 1 100 eur mesačne.
Najnižší priemerný hrubý plat podľa údajov portálu poberajú strihači textilu, ktorí si mesačne zarobia približne 1 010 eur. Nasledujú vrátnici a informátori s priemernou mzdou 1 024 eur, upratovači s platom 1 032 eur a pomocné sily do kuchyne, ktoré v priemere dostávajú 1 036 eur.
„Na plat zamestnanca vplýva viacero faktorov, predovšetkým región, v ktorom pracuje, dĺžka praxe, veľkosť spoločnosti a ďalšie. Porovnajte svoj plat s ostatnými ľuďmi na rovnakej pozícii a v rovnakom regióne bezplatne a anonymne,“ píše sa na webe, kde nájdeš aj ďalšie detailné informácie.
V prvej desiatke sa umiestnili aj poštoví doručovatelia, šičky, krajčíri, kinetoterapeuti, chyžné či školníci, ktorých priemerné hrubé mzdy sa pohybujú od približne 1 080 do 1 100 eur mesačne. V rebríčku sa objavili aj ďalšie profesie, ako plavčíci, pomocní kuchári, opatrovatelia seniorov či špecialisti na sociálnu rehabilitáciu.
|Pozícia
|Priemerný hrubý plat
|1.
|Strihač textilu
|1 010,00 EUR
|2.
|Vrátnik, informátor
|1 024,00 EUR
|3.
|Upratovač
|1 032,00 EUR
|4.
|Pomocná sila do kuchyne
|1 036,00 EUR
|5.
|Poštový doručovateľ
|1 077,00 EUR
|6.
|Šič/ka
|1 079,00 EUR
|7.
|Krajčír
|1 087,00 EUR
|8.
|Kinetoterapeut
|1 090,00 EUR
|9.
|Chyžný
|1 091,00 EUR
|10.
|Školník
|1 102,00 EUR
|11.
|Čašník/izbová služba
|1 114,00 EUR
|12.
|Obuvník
|1 134,00 EUR
|13.
|Plavčík
|1 137,00 EUR
|14.
|Au-pair
|1 137,00 EUR
|15.
|Stavač scénických dekorácií
|1 138,00 EUR
|16.
|Pracovník pošty
|1 154,00 EUR
|17.
|Aranžér/dekoratér
|1 165,00 EUR
|18.
|Pomocný kuchár
|1 178,00 EUR
|19.
|Opatrovateľ seniorov
|1 178,00 EUR
|20.
|Špecialista na sociálnu rehabilitáciu
|1 179,00 EUR