Cez vyhľadávače šíria odkazy na falošné stránky, ktoré verne kopírujú oficiálny internet banking.
Podvodníci sa pokúšajú ukradnúť prihlasovacie údaje klientov Poštovej banky. Cez internetové vyhľadávače šíria odkazy na falošné stránky, ktoré imitujú oficiálny web banky. Ich cieľ je získať vaše heslá do internet bankingu alebo údaje z platobnej karty.
Ako sa bezpečne prihlásiť?
Ak sa plánujete prihlásiť do svojho účtu, vždy si dôkladne overte, či sa nachádzate na oficiálnom webe.
- Neklikajte na podozrivé linky: Vyhýbajte sa odkazom v SMS správach alebo e-mailoch, ktoré vyvolávajú nátlak alebo vyzerajú nedôveryhodne.
- Overujte komunikáciu: Ak máte pochybnosti, radšej zavolajte priamo do banky a preverte si pravosť správy.
- Nepoužívajte verejnú Wi-Fi: Na prihlasovanie do banky využívajte výhradne súkromné a zabezpečené dátové pripojenie.
Oficiálna stránka Poštovej banky má vždy presný tvar: https://www.postovabanka.sk/. Samotná prihlasovacia stránka do internet bankingu začína adresou: https://moja.postovabanka.sk/ib/logon.aspx
Vždy skontrolujte, či webová adresa začína skratkou https:// a či prehliadač zobrazuje symbol visiaceho zámku. Tieto znaky potvrdzujú, že používate zabezpečené spojenie.