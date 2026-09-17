Banka zrušila časť bankomatov, osekala výhody plateného účtu a pobočky v deviatich mestách presťahovala priamo do priestorov ČSOB.
Slovenská 365.bank prechádza po odkúpení majiteľom ČSOB výraznou transformáciou a postupným pohlcovaním. Ako informuje portál Živé, bankový dom od júna okresal svoju sieť bankomatov o pätnásť kusov na aktuálnych 161 zariadení. Paralelne s tím prebieha spájanie kamenných prevádzok – v deviatich mestách (vrátane bratislavského OC Polus, Trnavy, Martina, Lučenca či Rožňavy) sa pobočky 365.bank už presťahovali priamo do priestorov ČSOB.
Neistá budúcnosť značky
Osekávanie služieb pocítili aj majitelia plateného Účtu plus. Počet bezplatných výberov z cudzích bankomatov im v lete klesol zo štyroch na dva mesačne. Náplasťou má byť možnosť využívat bankomaty ČSOB za podmienok vlastnej siete, no klienti 365.bank stále nemajú prístup ku kľúčovým službám novej materskej banky, akými sú napríklad vkladomaty.
Na trhu sa v najbližšom období očakáva ďalšie rušenie duplicitných služieb, pobočiek a bankomatov. Hoci definitívny zánik samotnej značky 365.bank zatiaľ nebol oficiálne potvrdenej, postupné zlučovanie infraštruktúry k nemu jednoznačne smeruje.