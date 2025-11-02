Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
dnes 2. novembra 2025 o 17:32
Čas čítania 2:27

PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek

Karin Ondrušová
Karin Ondrušová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
Zdroj: TASR/DPA

Ako bude po novom fungovať dedičský systém?

Slovensko čaká najväčšia zmena občianskeho práva za posledné desaťročia. Občiansky zákonník má po novom priniesť úplne nové pravidlá aj pri dedení. Pripravili sme preto prehľad piatich najdôležitejších zmien.

Občiansky zákonník
Zdroj: Gemini AI

1. O dedení sa môžete dohodnúť dopredu

Okrem zákonného dedenia a závetu pribudne úplne nový spôsob, ako rozhodnúť o majetku — dedičská zmluva. Poručiteľ (teda človek, ktorého majetok sa raz bude dediť) si v nej už počas života dohodne, čo komu z jeho dedičstva pripadne.

Čo o nej treba vedieť:

  • Dedičská zmluva má prednosť pred závetom aj pred zákonným dedením.
  • Poručiteľ môže zároveň získať protiplnenie – napríklad, že dedič mu bude do smrti poskytovať osobnú starostlivosť alebo príspevok na opatrovanie.
  • Poručiteľ môže svoj majetok aj naďalej normálne používať a disponovať ním — pokiaľ sa v zmluve nedohodne inak.

2. Ochrana detí sa oslabuje: povinné podiely klesnú

Občiansky zákonník po novom ponecháva inštitút neopomenuteľného dediča, ktorý chráni (maloleté aj plnoleté) deti poručiteľa pred tým, aby boli úplne vylúčené z dedenia. Zásadné zmeny však nastanú vo výške povinného podielu, ktoré sa značne znížia. Tento podiel predstavuje časť majetku, ktorú poručiteľ nemôže odňať ani závetom, ani dedičskou zmluvou.

Ako je to dnes:

  • Maloleté deti musia dostať celý svoj zákonný podiel.
  • Plnoleté deti musia dostať aspoň polovicu svojho zákonného podielu.

Ako to bude po novom:

  • Maloletý potomok má nárok len na 2/10 (teda pätinu) z toho, čo by dostal podľa zákona.
  • Plnoletý potomok má nárok len na 1/10 (teda desatinu) svojho zákonného podielu.

To znamená, že poručiteľ bude mať oveľa väčšiu voľnosť, ako so svojím majetkom naloží, a deti už nebudú mať tak silné postavenie ako dnes.

3. Byt od mamy? Po novom sa to nemusí započítať do dedenia

Doteraz platilo, že ak potomok dostal od poručiteľa dar väčšej hodnoty (napríklad nehnuteľnosť), tak sa tento dar musel započítať do jeho zákonného dedičského podielu, čím sa znížil jeho podiel na dedičstve. Nová úprava však zrušuje povinnosť započítať dar automaticky, pokiaľ poručiteľ výslovne nedal na to príkaz.

4. Ako zničiť závet?

Občiansky zákonník by mal po novom obsahovať aj zrušenie závetu zničením listiny tým, kto závet napísal. Ak by závet zničila iná osoba, nemá to žiadny právny účinok.

V praxi to znamená:

  • Ak poručiteľ svoj závet úmyselne zničí – napríklad ho roztrhá alebo spáli – závet prestáva platiť.
  • Ak závet zničí niekto iný alebo sa stratí pri nehode (napríklad pri požiari), považuje sa za zrušený len vtedy, ak o tom poručiteľ vedel a závet si neobnovil.
  • Ak mal poručiteľ viac závetov a neskorší bol zničený, obnovuje sa platnosť skoršieho závetu.
Aj keď nová úprava pôsobí jasne, v praxi môže priniesť sporné situácie. Napríklad — čo ak závet zmizne pri požiari tesne pred smrťou poručiteľa a ten ho už nestihne obnoviť? Alebo ak ho zničí iná osoba s úmyslom zmeniť poradie dedičov?

V takýchto prípadoch bude mať súd veľmi ťažkú úlohu. Zákon hovorí, že, ak sa závet nenájde, predpokladá sa, že ho zničil sám poručiteľ. Kto tvrdí opak, musí to dokázať — teda priniesť dôkazy, že poručiteľ závet nezničil, ale stratil sa inak.

V praxi teda pôjde o slovo proti slovu a úspech bude závisieť od dôkazov. Aj preto právnici odporúčajú ukladať závet do notárskej úschovy – aby sa predišlo pochybnostiam o tom, či naozaj existoval a čo sa s ním stalo.

5. Čo ak chcete niekoho z dedenia vylúčiť

Zavedenie nového inštitútu negatívneho závetu by malo umožniť poručiteľovi vylúčiť z dedenia konkrétnu osobu, ktorá by inak dedila zo zákona. Ide o jemnejšiu formu „vydedenia“, pri ktorej sa nevyžaduje, aby osoba urobila niečo zlé – stačí, že ju poručiteľ jednoducho nechce zaradiť medzi dedičov.

Na takého človeka sa potom hľadí, akoby zomrel skôr ako poručiteľ – teda sa pri delení dedičstva preskočí.

Nový návrh Občianskeho zákonníka sa momentálne nachádza v pripomienkovom konaní. Platiť by mal začať 1. júla 2027 (ak sa termín neposunie).
21. októbra 2025 o 6:21 Čas čítania 0:54 Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
8. októbra 2025 o 14:16 Čas čítania 4:28 Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
28. októbra 2025 o 19:12 Čas čítania 4:56 Konsolidácia doľahne na všetkých Slovákov. Takto bude vyzerať v praxi (+PRÍKLADY) Konsolidácia doľahne na všetkých Slovákov. Takto bude vyzerať v praxi (+PRÍKLADY)
Dedenie
Zdroj: Gemini AI
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Vláda Roberta Fica
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 16:12
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
pred 3 hodinami
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
dnes o 16:26
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
27. 10. 2025 9:17
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
včera o 14:17
Pacientka po zákroku v kardioústave zomrela. Operatér sa počas operácie zúčastnil Migaľovej tlačovej konferencie
Pacientka po zákroku v kardioústave zomrela. Operatér sa počas operácie zúčastnil Migaľovej tlačovej konferencie
dnes o 06:42
Po teplej jeseni príde ochladenie. Meteorológovia očakávajú viac snehu už na začiatku decembra
Po teplej jeseni príde ochladenie. Meteorológovia očakávajú viac snehu už na začiatku decembra
dnes o 16:12
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
27. 10. 2025 9:17
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
včera o 15:37
VIDEO: Polícia v Košiciach uzavrela vstup do známeho klubu. Pred podnikom vraj bolo 1 000 podnapitých ľudí
VIDEO: Polícia v Košiciach uzavrela vstup do známeho klubu. Pred podnikom vraj bolo 1 000 podnapitých ľudí
včera o 14:17
Pacientka po zákroku v kardioústave zomrela. Operatér sa počas operácie zúčastnil Migaľovej tlačovej konferencie
Pacientka po zákroku v kardioústave zomrela. Operatér sa počas operácie zúčastnil Migaľovej tlačovej konferencie
pred 3 hodinami
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
dnes o 16:26
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
29. 10. 2025 19:20
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
24. 10. 2025 7:10
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
27. 10. 2025 9:17
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
27. 10. 2025 10:19
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
27. 10. 2025 10:54
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
29. 10. 2025 16:17
Tretina zimných pneumatík neobstála v teste. Tieto značky si radšej nekupuj
Tretina zimných pneumatík neobstála v teste. Tieto značky si radšej nekupuj
Lifestyle news
VIDEO: Na Bali stavajú výťah na slávnu pláž. Miestni varujú, že projekt ničí prírodu aj výhľad dnes o 14:46
PRIESKUM O GEN Z: Takmer polovica si mesačne odloží do 200 eur dnes o 11:46
Ryanair láka turistov na vianočnú Bratislavu. V hlavnom meste odporúča zažiť týchto 5 vecí dnes o 10:23
V novej sérii American Horror Story zažiari Ariana Grande. Návrat do seriálu potvrdila aj Jessica Lange včera o 17:17
Billie Eilish vyzvala miliardárov, aby rozdali svoj majetok. Sama speváčka venuje 11,5 milióna dolárov na dobročinné účely včera o 15:01
Spýtali sme sa sexuológa, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy? včera o 12:01
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru pred 2 dňami
Meta čelí obvineniu z nelegálneho sťahovania porna na trénovanie AI. Bráni sa, že išlo o „súkromné účely“ zamestnancov pred 2 dňami
Finále Love Islandu 2025 je za rohom! Zisti, kedy môžeš hlasovať o víťazoch pred 2 dňami
IKEA predstavila mini-postieľku pre mobil. Ak ho v noci odložíš, firma ťa odmení pred 2 dňami
Slovensko Všetko
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
dnes o 16:26
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
Maloletá osoba sa nachádza v ťažko dostupnom teréne.
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
dnes o 16:12
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Reťazec sťahuje z predaja škodlivý výrobok. Testy odhalili zvýšené množstvo formaldehydu
pred 3 hodinami
Reťazec sťahuje z predaja škodlivý výrobok. Testy odhalili zvýšené množstvo formaldehydu
Cez víkend uzavrú dôležitý diaľničný úsek. Vodiči sa musia pripraviť na obmedzenie
pred 2 hodinami
Cez víkend uzavrú dôležitý diaľničný úsek. Vodiči sa musia pripraviť na obmedzenie
Tretina testovaných zimných pneumatík zlyhala v bezpečnosti. Najväčšie riziko predstavujú lacné modely
dnes o 12:31
Tretina testovaných zimných pneumatík zlyhala v bezpečnosti. Najväčšie riziko predstavujú lacné modely
Slovákom rastú čisté mzdy najpomalšie v regióne. Máme najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie práce
dnes o 07:22
Slovákom rastú čisté mzdy najpomalšie v regióne. Máme najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie práce
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Ekonomika Všetko
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
28. 10. 2025 16:54
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
včera o 06:55
Nový typ peňazí na Slovensko príde už v blízkej budúcnosti. ECB prichádza s digitálnymi peňaženkami

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
pred 3 hodinami
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
Ako bude po novom fungovať dedičský systém?
Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)
dnes o 08:30
Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
pred 2 dňami
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov
29. 10. 2025 12:00
Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov
Marián Čekovský sa v zrelom veku vrátil na univerzitu. „Ak chceš omladnúť, choď študovať,“ hovorí (Rozhovor)
29. 10. 2025 6:30
Marián Čekovský sa v zrelom veku vrátil na univerzitu. „Ak chceš omladnúť, choď študovať,“ hovorí (Rozhovor)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia