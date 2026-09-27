V prvej polovici septembra sa začali nočné uzávery tunela Sitina pre stavebné a technologické práce súvisiace s jeho obnovou.
Bratislavský tunel Sitina bude od nedeľnej 20.00 h uzatvorený v oboch smeroch. Uzávera potrvá do pondelka (28. 9.) do 4.30 h. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) o tom informuje na svojom webe.
V prvej polovici septembra sa začali nočné uzávery tunela Sitina pre stavebné a technologické práce súvisiace s jeho obnovou. Práce budú prebiehať počas deviatich víkendov. Naplánované sú do 15. novembra. Obchádzková trasa povedie v oboch smeroch cez mestské komunikácie a križovatku Patrónka.
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