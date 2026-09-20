Bratislavských šoférov čakajú počas noci dopravné komplikácie.
Bratislavský tunel Sitina bude od nedele 20:00 uzatvorený v oboch smeroch. Uzávera potrvá do pondelka (21. 9.) 4:30. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) o tom informuje na svojom webe.
Minulý týždeň sa začali nočné uzávery tunela Sitina pre stavebné a technologické práce súvisiace s jeho obnovou. Práce budú prebiehať počas deviatich víkendov. Obchádzková trasa povedie v oboch smeroch cez mestské komunikácie a križovatku Patrónka.
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