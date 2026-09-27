Premiér Robert Fico (Smer-SD) vyhlásil, že je pripravený ísť v januári do predčasných volieb.
Slovenská národná strana (SNS) nemôže rozhodnúť o predčasných voľbách, rozhodnutie je v rukách Smeru-SD. Predčasné voľby nechce. Zároveň odmieta, aby bola označovaná za pôvodcu súčasného napätia vo vládnej koalícii alebo za politickú silu presadzujúcu predčasné voľby. SNS žiada dodržiavanie dohôd, rešpektovanie svojho postavenia v koalícii a riešenie problémov, ktoré priamo ovplyvňujú život občanov. TASR o tom informovala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.
Strana odmieta tvrdenia, že by smerovala Slovensko k predčasným parlamentným voľbám. „Pán premiér, prestaňte byť alibista. SNS nemôže rozhodnúť o predčasných voľbách. Toto rozhodnutie je v rukách Smeru-SD,“ povedal predseda SNS Andrej Danko. Strana považuje útoky predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) za neprimerané a odmieta vytváranie dojmu, že práve SNS nesie zodpovednosť za problémy súčasnej vládnej väčšiny.
Danko zároveň pripomenul vývoj vo vládnej koalícii. SNS podľa neho v minulosti pristúpila na kompromisy v záujme zachovania stability vlády. Kritizuje však spôsob, akým Fico riešil spory s niektorými poslancami a politickými partnermi. „Povedzte ľuďom pravdu o tom, kto dnes odchádza zo SNS a kto opúšťa iné koaličné strany. SNS predsa ustúpila a vy ste uzavreli dohodu s Huliakom, ktorý, nech je akýkoľvek, sa nespráva tak ako Migaľ a Šalitroš, ktorí si zobrali ministerstvá. A presne to bola tá chyba, pán predseda vlády, keď ste im ustúpili. Zo SNS dnes nikto neodchádza. Problémy s poslancami vznikajú inde,“ uviedol Danko.
Za rozporuplný považuje aj postoj predsedu vlády k prípadným predčasným voľbám. „Ak by SNS spolu s opozíciou hlasovala za odvolanie ministra Tomáša Tarabu, máme byť podľa vás ‚mešuge‘. Ak by však Smer-SD spolu s opozíciou hlasoval za predčasné voľby, potom to má byť v poriadku? Takýto meter odmietam,“ poznamenal Danko. Skritizoval aj spôsob komunikácie premiéra s koaličnými partnermi. Danko zdôraznil, že základom politickej spolupráce musí byť dodržiavanie dohôd a politická zodpovednosť.
SNS zároveň požaduje, aby sa vláda vo väčšej miere venovala ekonomickým a vnútropolitickým problémom Slovenska. Otvára otázku strategických podnikov, energetiky, postavenia zahraničných investorov či transakčnej dane.
Fico v nedeľnej diskusnej relácii V politike na TA3 uviedol, že je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Tie by sa dali dosiahnuť pripravením návrhu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia. Ak majú byť voľby, majú byť podľa neho rýchlo, a nie napríklad v júni. Mieni, že on je na rozdiel od predsedu koaličnej SNS Andreja Danka a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) pripravený ísť do januárových predčasných volieb. Ak chcú Danko a Taraba riadne voľby v septembri 2027, musia sa podľa toho správať, skonštatoval Fico. Dodal, že predčasné voľby budú vinou Tarabu a Danka.