Prezident Peter Pellegrini však zatiaľ od premiéra oficiálnu nomináciu na nového ministra nedostal a Tarabu plánuje odvolať pravdepodobne budúci týždeň.
SNS požaduje, aby po odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu okamžite nastúpil na jeho miesto Filip Kuffa. Predseda strany Andrej Danko tvrdí, že Kuffa má na vedenie rezortu potrebné odborné znalosti.
Rovnakú požiadavku potvrdil aj šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. Očakáva, že o výmene bude ešte tento týždeň rokovať Danko s premiérom Robertom Ficom.
Pellegrini zatiaľ nomináciu nedostal
Prezident Peter Pellegrini avizoval, že Tarabu pravdepodobne odvolá budúci týždeň. Od premiéra však zatiaľ nedostal oficiálny návrh na jeho nástupcu. Ak sa tak dovtedy nestane, vedením rezortu môže dočasne poveriť premiéra.
SNS žiada Tarabov odchod pre dlhodobé nezhody s vedením strany. Taraba kritiku odmieta a tvrdí, že počas pôsobenia na ministerstve dosiahol so svojím tímom výsledky. Kuffa už o možnom prevzatí rezortu rokoval s Ficom a ďalšie stretnutie má nasledovať.