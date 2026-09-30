Nový Index kvality života 2026 od analytického projektu Obce v dátach odhalil priepastné regionálne rozdiely v dostupnosti nemocníc.
Analytický projekt Obce v dátach zverejnil prvý komplexný Index kvality života pre rok 2026, ktorý porovnal 71 slovenských okresných miest na základe 29 objektívnych ukazovateľov. Popri celkovom hodnotení, v ktorom dominoval Bratislavský kraj a naopak prepadli južné a východné regióny, dáta poskytli aj detailný pohľad na jeden z najdôležitejších aspektov každodenného života – dostupnosť nemocničnej starostlivosti. Výsledky ukázali výrazné rozdiely medzi rozvinutými centrami a periférnymi okresmi krajiny.
Kde je zdravotná starostlivosť najdostupnejšia?
Najlepšie výsledky v rebríčku dostupnosti nemocníc dosiahli okresy s vysokou koncentráciou špecializovaných zdravotníckych zariadení a dobrou dopravnou infraštruktúrou. Medzi absolútne najlepšie hodnotené okresy patria Bratislava, Senec, Galanta, Trnava, Banská Bystrica, Zvolen a Trenčín. Obyvatelia týchto území sa dokážu do najbližšieho nemocničného zariadenia dostatočného rozsahu dostať pohodlne v krátkom dojazdovom čase, čo zohráva kľúčovú úlohu najmä pri náhlych zdravotných komplikáciách.
Na chvoste skončil východ, Orava aj juh
Na opačnom konci rebríčka sa ocitli predovšetkým pohraničné a severovýchodné okresy, kde chýba dostatočná sieť nemocníc a pacienti musia za komplexnou opaterou dochádzať do vzdialenejších miest. Najhoršiu dostupnosť nemocničnej starostlivosti zaznamenali okresy Sobrance, Snina, Medzilaborce, Svidník, Stropkov, Námestovo, Veľký Krtíš a Revúca.
Práve tieto oblasti sa dlhodobo potýkajú aj so zhoršenými štatistikami strednej dĺžky života. Autori štúdie zdôrazňujú, že zverejnené dáta majú slúžiť ako presná mapa pre štát a samosprávy, aby vedeli, do ktorých zanedbaných regiónov je nevyhnutné v najbližších rokoch nasmerovať investície a rozvoj zdravotníckej siete.