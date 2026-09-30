Úrad inšpekčnej služby začal preverovať konanie policajtov po tom, ako základná škola v Staškove v okrese Čadca podala trestné oznámenie.
Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) preveruje postup a konanie policajtov po prijatí trestného oznámenia zo základnej školy v Staškove v okrese Čadca. Oznámenie bolo prijaté vo štvrtok (24. 9.). Pre TASR to potvrdila hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.
„Úrad inšpekčnej služby začal včera preverovanie z úradnej povinnosti. ÚIS preveruje postup a konanie policajtov po prijatí trestného oznámenia 24. 9. 2026 zo ZŠ v Staškove,“ skonštatovala Dobiášová s tým, že trestné oznámenie súvisí s incidentom, ktorý sa stal na škole minulý týždeň.
Brutálny útok ôsmaka
V škole v Staškove v okrese Čadca došlo v utorok ráno k útoku nožom. Podozrivý je 13-ročný žiak ôsmeho ročníka. O život prišla 61-ročná učiteľka. V kritickom stave je jedna žiačka. Do nemocnice previezli aj 44-ročnú pedagogičku s bodným poranením hrudníka, je v stabilizovanom stave a mimo ohrozenia života.
Polícia podozrivého zadržala. Prípad si prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru. Vo veci vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy.