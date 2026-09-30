Najnovšie meranie politickej dôveryhodnosti prinieslo nečakaný posun, v ktorom si Peter Pellegrini síce obhájil prvé miesto, no šéf SaS Branislav Gröhling predbehol premiéra Roberta Fica aj opozičného lídra Michala Šimečku.
Septembrový prieskum agentúry Focus pre portál 360tka zamiešal karty v rebríčku obľúbenosti slovenských politických lídrov. Hoci na úplnom vrchole k žiadnej zmene nedošlo, na ďalších priečkach nastal zaujímavý pohyb. Dlhodobým trendom však zostáva celková skepsa verejnosti, keďže ani jeden zo zástupcov štátu nedokázal presvedčiť nadpolovičnú väčšinu občanov a všetci čelia prevládajúcej nedôvere.
Na čele rebríčka sa naďalej drží prezident Peter Pellegrini, ktorému vyjadrilo sympatie 41 percent opýtaných. Druhú pozíciu si po letnom skoku dokázal udržať šéf mimoparlamentnej Republiky Milan Uhrík s 29-percentnou podporou.
Gröhling a Uhrík valcujú
Najväčší posun však zaznamenal predseda SaS Branislav Gröhling. Ten vyskočil na 29 percent a vďaka o niečo nižšej nedôvere odsunul za seba nielen lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, ale aj predsedu vlády Roberta Fica. Premiér sa s 28 percentami dôvery ocitol v závese, pričom miera nedôvery voči nemu dosahuje až 70 percent. Mierny nárast podpory zaznamenal aj Igor Matovič, ktorý sa dotiahol na 25 percent.
Správanie voličov v jednotlivých táboroch potvrdzuje hlbokú polarizáciu. Sympatizanti Smeru stoja za svojím premiérom a prezidentom, zatiaľ čo u voličov PS má Robert Fico prakticky nulovú dôveru. Na opačnom konci celkového prieskumu sa umiestnili Andrej Danko a Boris Kollár, ktorým nedôverujú viac ako tri štvrtiny oslovených respondentov.