Štátna spoločnosť JAVYS vyplatí českému energetickému gigantu ČEZ 189,4 milióna eur za jeho 49-percentný podiel v JESS.
Štátna Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) odkúpi 49-percentný podiel spoločnosti ČEZ v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS) za 189,4 milióna eur. Prostriedky budú uvoľnené zo štátnych finančných aktív a spoločnosť ich dostane ako príspevok akcionára do kapitálového fondu. V stredu o tom na návrh premiéra Roberta Fica (Smer-SD) rozhodla vláda.
Ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) má do 1. októbra zabezpečiť úpravu stanov spoločnosti JAVYS, aby sa takýto fond mohol vytvoriť. Následne má Saková do 2. októbra požiadať ministra financií SR Ladislava Kamenického (Smer-SD) o uvoľnenie a poskytnutie finančných prostriedkov zo štátnych finančných aktív. Minister má prevod prostriedkov zabezpečiť bezodkladne po doručení tejto žiadosti v súčinnosti s rezortom hospodárstva.
Týmto krokom sa podľa predkladacej správy zabezpečí majetkové vyrovnanie spoločnosti, prostredníctvom ktorej sa má projekt nového jadrového zdroja ďalej pripravovať a realizovať.
Nový jadrový zdroj s inštalovaným výkonom do 1200 megawattov má vzniknúť v lokalite Jaslovské Bohunice. Projekt je podľa septembrového rozhodnutia vlády strategickou investíciou, ktorá bude stáť najmenej 10,938 miliardy eur. Dokončený by mal byť v roku 2040.
Chmelárova kritika
Eduard Chmelár síce samotný zámer vybudovať novú jadrovú elektráreň podporuje, pri výkupe podielu od spoločnosti ČEZ však trval na maximálnej transparentnosti a výhodnosti pre štát. Vo svojej kritike poukazoval na predošlé pochybnosti ministerky hospodárstva Denisy Sakovej aj Útvaru hodnoty za peniaze týkajúce sa znaleckého posudku od Ernst & Young, pričom sa pýtal, prečo chcela ministerka v minulosti vypracovať ďalšie posudky na vylúčenie podozrenia, že Slovensko primeranú cenu v prospech českej firmy výrazne preplatí.
Chmelár odmietol, že by v televízii niekoho priamo obvinil z nekalého konania, svoje vyjadrenia označil za ústavou chránený hodnotiaci úsudok a zdôraznil, že sa pri dohľade nad stomiliónovým štátnym projektom nenechá zastrašiť premiérovými hrozbami právnych krokov.