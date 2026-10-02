Obyvateľom ponúknu drobné práce na dome či dvore, no po ich dokončení od nich pod drsným nátlakom požadujú neprimerane vysoké sumy.
Podvodníci sa v obci Zavar objavujú opakovane a ich scenár je stále rovnaký. Oslovujú predovšetkým starších obyvateľov s ponukou rýchlych a na prvý pohľad výhodných stavebných či rekonštrukčných prác.
Akonáhle však akúkoľvek úpravu dokončia, okamžite zmenia správanie. Od dôverčivých ľudí začnú pod drsným psychickým nátlakom vyžadovať astronomické sumy, ktoré ani zďaleka neodpovedajú reálnej hodnote vykonanej práce.
Nepomohol ani okamžitý zásah polície
Na opätovný podozrivý pohyb neznámych mužov upozornili samosprávu samotní dedinčania v stredu. Vedenie obce neváhalo a krátko po 13. hodine kontaktovalo políciu so žiadosťou o urýchlené riešenie situácie.
Napriek rýchlemu privolaniu strážcov zákona sa však podozrivým osobám opäť podarilo využiť nepozornosť a zneužiť zraniteľnosť starších obyvateľov.
Nekomunikujte s nimi a varujte príbuzných
Samospráva Zavaru preto prostredníctvom sociálnych sietí aj ďalších obecných kanálov vydala dôrazné varovanie. Vyzýva všetkých občanov, aby s neznámymi stavebníkmi vôbec nevstupovali do kontaktu a nedohadovali si s nimi žiadne zákazky.
Zroveň žiada mladšie ročníky, aby o týchto nekalých praktikách poučili svojich starších príbuzných a susedov v okolí, ktorí sú voči agresívnemu nátlaku najzraniteľnejší.