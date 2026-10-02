V najsilnejšej vládnej strane zavládlo nečakané ticho.
Na chodbičkách parlamentu aj pred ministerstvom životného prostredia to malo vrieť, no namiesto odpovedí prišlo náhle storno. Premiér Robert Fico síce pôvodne ohlásil vyjadrenie na envirorezorte, ktorý po odvolaní Tomáša Tarabu dočasne sám riadi, no tesne pred začiatkom ho Smer bez vysvetlenia zrušil.
Rovnaké divadlo sa podľa Aktualít odohralo aj v parlamentných kuloároch. Keď sa novinári pýtali poslaneckej tváre Smeru Jána Mažgúta, prečo zrušili rannú tlačovku, len s úsmevom odvetil, že o žiadnej ani nevedel. Tlačové oddelenie Smeru napokon potvrdilo, že po dohode vedenia ruší všetky tlačové brífingy aj plánované účasti v televíznych reláciách.
PS sa vysmieva, televízie museli narýchlo meniť program
Na nečakaný ústup najsilnejšej vládnej strany okamžite zareagovala opozícia. Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska zverejnil video, v ktorom si zo Smeru robí nemilosrdné žarty.
„Smeráci dnes pustili do gatí. Neuveríte, čo sa tu deje. Hovoria, že všechno je v poriadku a sú veľmi sebavedomí, no dnes mali ísť s nami do dvoch diskusií a obe zrušili,“ vyhlásil Dubéci.
Narýchlo zrušenú účasť pre Aktuality potvrdila aj televízia TA3, ktorá musela kompletne prerobiť obsadenie večernej relácie Kráľ na ťahu. Namiesto duelov medzi PS a Smerom tak do štúdia napokon zasadol samotný exminister Tomáš Taraba so svojím spojencom Petrom Slyškom s Janou Bittó Cigánikovou a Romanom Malatincom.
Všeobecné frázy na Facebooku
Ako presne chce Robert Fico udržať v chode rozhádaný vládny blok, zostáva záhadou. Po nočnom rokovaní predsedníctva sa Smer obmedzil len na stručné a všeobecné stanovisko na sociálnych sieťach. V ňom uvádza, že udržanie väčšiny si vyžiada „enormné úsilie“ a že ako najstabilnejšia strana nedovolí, aby vládnutie demolovali vnútrostranícke spory partnerov.
Jediným koaličným politikom, ktorý sa k situácii oficiálne vyjadril na kameru, tak nateraz zostáva podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Ten po hlasovaní stroho skonštatoval, že vláda bude musieť pokračovať s tesnou väčšinou na hranici 76 poslancov.