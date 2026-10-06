Reťazec ich sťahuje z predaja a peniaze vráti aj bez účtenky.
Obchodný reťazec Action sťahuje z predaja želé cukríky, v ktorých sa môže ešte pred uplynutím dátumu minimálnej trvanlivosti objaviť pleseň. Zákazníkov vyzýva, aby výrobok nekonzumovali.
Ide o Gummies Cokoc Fried Egg Shaped v 80-gramovom balení, ktoré sa predávalo od júla do septembra 2026. Dotknutý výrobok má číslo 3225164, čiarový kód 6972007904589 a dátum minimálnej trvanlivosti 24. októbra 2027.
Môžu spôsobiť zdravotné problémy
Podľa reťazca môže pleseň vyvolať alergickú reakciu alebo dýchacie ťažkosti. Zákazníci môžu cukríky priniesť do ktorejkoľvek predajne Action, kde im vrátia peniaze. Účtenku pritom nepotrebujú.
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