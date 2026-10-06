Action sťahuje z predaja želé cukríky. Môžu obsahovať pleseň, zákazníkom vrátia peniaze aj bez účtenky
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Natália Mišániová
dnes 6. októbra 2026 o 8:50
Čas čítania 0:20

Action sťahuje z predaja želé cukríky. Môžu obsahovať pleseň, zákazníkom vrátia peniaze aj bez účtenky

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Action sťahuje z predaja želé cukríky. Môžu obsahovať pleseň, zákazníkom vrátia peniaze aj bez účtenky
Zdroj: Action

Reťazec ich sťahuje z predaja a peniaze vráti aj bez účtenky.

Obchodný reťazec Action sťahuje z predaja želé cukríky, v ktorých sa môže ešte pred uplynutím dátumu minimálnej trvanlivosti objaviť pleseň. Zákazníkov vyzýva, aby výrobok nekonzumovali.

Ide o Gummies Cokoc Fried Egg Shaped v 80-gramovom balení, ktoré sa predávalo od júla do septembra 2026. Dotknutý výrobok má číslo 3225164, čiarový kód 6972007904589 a dátum minimálnej trvanlivosti 24. októbra 2027.

action, cukríky
Zdroj: Action

Môžu spôsobiť zdravotné problémy

Podľa reťazca môže pleseň vyvolať alergickú reakciu alebo dýchacie ťažkosti. Zákazníci môžu cukríky priniesť do ktorejkoľvek predajne Action, kde im vrátia peniaze. Účtenku pritom nepotrebujú.

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