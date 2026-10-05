Kým v prvej sekunde stuhol od strachu, vzápätí zistil, že sa mu v izbe naozaj schováva cudzí človek.
Namiesto relaxu prišiel obrovský šok. Thajský turista po vstupe do svojej hotelovej izby zbadal pod posteľou ľudské prsty. Vystrašený muž v domnienke, že v budove straší, najskôr spanikáril, no vzápätí zistil, že pod posteľou leží reálny človek. Okamžite vyštartoval na chodbu zalarmovať personál, čo neznámy muž využil, vyliezol z úkrytu a z hotela nepozorovane zdúchol, informoval portál iDnes.cz.
Nedovreté dvere a kritika personálu
Organizátor thajského zájazdu na sociálnych sieťach skritizoval hotel za údajnú pomalú reakciu a neochotu poskytnúť náhradnú izbu. Zástupcovia siete Czech Inn Hotels sa však bránia a tvrdia, že konali okamžite.
Ako sa votrelec dnu vôbec dostal? Preverenie elektronických zámkov ukázalo úplnú banalitu – predchádzajúci hosť pri svojom odchode jednoducho nedovrel dvere. Neznámy to využil a vkradol sa dnu ešte predtým, ako sa stihol ubytovať nový hosť.
Žiadna škoda, pobyt zadarmo
Privolaná policajná hliadka už na mieste nikoho nenašla. Keďže sa potvrdilo, že z izby nič nezmizlo a nedošlo k žiadnemu poškodeniu majetku, muži zákona nemali dôvod prípad ďalej vyšetrovať. Vydesený Thajčan sa napriek bizarnému zážitku rozhodol nebaliť kufre. Hotel mu následne ako kompenzáciu ponúkol celý pobyt úplne zadarmo.