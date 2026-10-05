Kľúčové pozície v etnicky rozdelenej krajine si udržali nacionalistické sily, pričom v Republike srbskej upevnil svoje postavenie kontroverzný politik Milorad Dodik a jeho strana.
Nedeľňajšie hlasovanie poznačila hlboká skepsa obyvateľstva. Podľa údajov Ústrednej volebnej komisie (CIK) po spočítaní vyše 90 percent hlasov dosiahla volebná účasť len 41,5 percenta, čo je oproti roku 2022 pokles o viac ako 10 percentuálnych bodov.
Občania si opäť volili špecifické trojčlenné kolektívne predsedníctvo, ktoré zastupuje tri hlavné etniká:
- Za bosnianskych moslimov: Pozíciu obhájil sociálny demokrat Denis Bečirovič (38,1 %), ktorý porazil lídra SDA Bakira Izetbegoviča (34 %).
- Za srbské etnikum: Zvíťazila Željka Cvijanovičová (55,6 %) z nacionalistickej strany SNSD.
- Za chorvátsku komunitu: Novou členkou sa stala Darijana Filipovičová (48,2 %) zo strany HDZ BiH. Doterajší reprezentant Željko Komšič sa o kreslo už neuchádzal.
Zložitý systém zdedený po krvavej vojne
Politické usporiadanie Bosny a Hercegoviny vychádza z mierových dohôd po vojne z rokov 1992 – 1995, ktorá si vyžiadala približne 100-tisíc obetí. Krajina je dnes rozdelená na dve autonómne entity – Federáciu Bosny a Hercegoviny (obývanú najmä Bosniakmi a Chorvátmi) a Republiku srbskú (obývanú prevažne Srbmi).
Volebný systém je mimoriadne komplikovaný. Kým srbského zástupcu volia výhradne obyvatelia Republiky srbskej, bosnianskeho a chorvátskeho člena volia všetci voliči vo Federácii. Okrem hlavy štátu sa v nedeľu rozhodovalo aj o celoštátnom parlamente, regionálnych snemovniach a kantonálnych úradoch, preto sa definitívne zloženie budúcej vlády bude dojednávať celé mesiace.
Dodik si v Republike srbskej upevnil moc
V srbskej časti krajiny zohrala kľúčovú rolu strana SNSD, ktorú vedie známy prorusky orientovaný politik Milorad Dodik. Hoci bol Dodik vlani rozhodnutím súdu zbavený oficiálnej funkcie pre nerešpektovanie medzinárodného dohľadu, v zákulisí naďalej ťahá za nitky a otvorene presadzuje odtrhnutie Republiky srbskej od Bosny.
Jeho kandidát Savo Minič s prehľadom zvíťazil v boji o kreslo prezidenta Republiky srbskej a samotná strana SNSD získala v tamojšom parlamente 39 percent hlasov, čím si ešte viac posilnila svoju dominanciu.