Odsúdená vrahyňa prežila podanie dvoch smrtiacich injekcií, bojovala s bolesťami a jej právnici hovoria o zbytočnej agónii a mučení.
Poprava Christy Pikeovej, ktorú v roku 1995 odsúdili za brutálnu vraždu, sa mala pôvodne začať v stredu ráno vo väznici v meste Nashville. Federálny odvolací súd ju však najskôr na niekoľko hodín zablokoval, aby preskúmal tvrdenia obhajoby o jej ťažkom detstve a sexuálnom zneužívaní. Najvyšší súd USA neskôr odklad zrušil a poprava sa po 19:30 miestneho času predsa len začala. Rýchlo sa však zmenila na obrovskú drámu.
Prežila dve smrtiace dávky
Úrady údajne odsúdenej podali až dve dávky pentobarbitalu, ktorý sa štandardne používa pri smrtiacich injekciách. Podľa prítomných novinárov a svedkov sa však žena sťažovala na bolesti, hlasno chrápala a opakovane kopala nohami. Zmätení zamestnanci väznice viackrát zatiahli záves, ktorý oddeľuje popravnú miestnosť od svedkov.
Právnici po chvíli potvrdili, že Pikeová napriek dvom injekciám zostala nažive, dýchala a mala pulz. Novinárov z priestorov narýchlo vyviedli a k budove zakrátko dorazili vozidlá záchrannej služby. Právny tím odsúdenej okamžite podal na Najvyšší súd USA naliehavý návrh na zastavenie popravy s argumentom, že ich klientka zažíva krutý a neobvyklý trest. Väznica doteraz situáciu oficiálne nevysvetlila.
Brutálna satanistická vražda z 90. rokov
Christa Pikeová skončila v cele smrti za beštiálnu vraždu, ktorú spáchala ešte ako 18-ročná so svojím vtedajším priateľom. Svoju 19-ročnú spolužiačku vylákali do lesa, kde ju Pikeová dorezala nožom na kartón. Jej priateľ navyše do tela obete vyrezal pentagram.
Prípad v USA vyvolal obrovskú paniku pre spojitosť so satanizmom. Matka zavraždenej na výkon trestu čakala dlhé desaťročia. Popravy žien sú pritom v Spojených štátoch mimoriadne zriedkavé, tvoria len zhruba jedno percento všetkých rozsudkov smrti. Samotný štát Tennessee nepopravil ženu už minimálne dvesto rokov.