Hoci infikované zvieratá nevykazovali žiadne viditeľné príznaky, úrady už zaviedli bezpečnostné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.
Zahraničný vírus prekročil slovenské hranice. Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) na základe konfirmačných testov oficiálne potvrdila prvé dva prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka. Prvý pozitívny nález pochádza z okresu Čadca a druhý zaznamenali v okrese Žarnovica.
Paradoxom je, že nakazené zvieratá vôbec nepôsobili chorľavo. Neprejavovali sa u nich absolútne žiadne klinické príznaky typické pre toto ochorenie, ktorého ľudový názov je „modrý jazyk“. Nákazu potvrdila až podrobná laboratórna diagnostika. Podľa veterinárov ide o kmeň vírusu BTV 3, ktorý sa momentálne aktívne šíri vo viacerých okolitých európskych krajinách. Samotné ochorenie pritom neprenášajú zvieratá medzi sebou, ale šíri sa výhradne prostredníctvom uštipnutia drobným lietajúcim hmyzom – pakomármi.
Stopka na presuny a povinné očkovanie
Slovenskí veterinári po potvrdení nákazy okamžite zakročili a pre oba postihnuté chovy vydali prísne bezpečnostné nariadenia. Hlavným opatrením je okamžitý zákaz premiestňovania akýchkoľvek zvierat z týchto konkrétnych fariem do iných chovov.
Tento zákaz však nie je trvalý. Akonáhle farmári svoje zvieratá zaočkujú, budú ich môcť opäť voľne presúvať v rámci územia Slovenskej republiky. Komplikovanejšia situácia nastane pri obchodovaní so zahraničím. Pri vývoze dobytka za hranice budú musieť chovatelia splniť špecifické pravidlá, čo znamená, že všetky zvieratá budú musieť pred odchodom prejsť povinným testovaním alebo vakcináciou presne podľa požiadaviek tej krajiny, do ktorej smerujú.