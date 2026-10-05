Obyvatelia tak k volebným urnám pristúpia už na konci novembra.
Španielsky premiér Pedro Sánchez v piatok oznámil predčasné voľby. Uskutočniť sa majú 29. novembra. Predseda vlády o tom informoval v reakcii na pokračujúce protesty proti bytovej kríze a na neprijatie dvoch súvisiacich vládnych opatrení v parlamente. TASR o tom píše na základe správy agentúry Reuters.
Premiér v krátkom prejave z paláca Moncloa vysielanom v televízii obhajoval výsledky svojej menšinovej vlády a uznal, že urobila chyby. Podľa neho však nastal čas, aby sa k ďalšiemu smerovaniu krajiny vyjadrili samotní Španieli. Zopakoval pritom svojho známy postoj, že voľba je medzi jeho progresívnou vládou a španielskou pravicou.
„Ak chceme dosiahnuť viac, musíme obnoviť a rozšíriť podporu verejnosti,“ povedal Sánchez s tým, že jeho cieľom je „zabezpečiť oveľa širšiu, progresívnu väčšinu v parlamente“.
Riadne parlamentné voľby v Španielsku boli naplánované na leto 2027. 54-ročný Sánchez je premiérom od roku 2018, čo z neho robí jedného z najdlhšie pôsobiacich lídrov v Európe.
Protest za vysťahovanú dôchodkyňu
Súčasnú vlnu protestov vyvolalo nútené vysťahovanie 87-ročnej dôchodkyne Maricarmen Abascalovej z jej madridského bytu. Ľudia vyšli do ulíc metropoly a ďalších španielskych miest aj cez víkend a žiadali cenovo dostupné bývanie. Niektorí už vyše týždňa kempujú na námestí Puerta del Sol, jednom z hlavných turistických miest Madridu.
Vláde minulý týždeň neprešli v parlamente dva návrhy, ktorými reagovala na riešenie krízy s bývaním. Jeden mal okrem iného zabrániť vysťahovaniu zraniteľných ľudí a druhý automaticky predlžovať nájomné zmluvy na bývanie.
Pravica má šancu
Vyhlásenie predčasných volieb predstavuje pre Sáncheza a jeho Španielsku socialistickú robotnícku stranu (PSOE) riziko, poznamenala agentúra DPA. Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky by v súčasnosti hlavná opozičná Ľudová strana (PP) a krajne pravicová strana Vox spolu získali parlamentnú väčšinu - viac ako 200 z 350 mandátov.
Vláda v Madride nebojuje len s bytovou krízou, ale aj s korupčnými kauzami a následkami migračnej krízy, ktorá na prelome júla a augusta zasiahla španielsku severoafrickú exklávu Ceuta a oslabila volebné preferencie Sánchezovej strany a jej koaličného partnera Sumar.