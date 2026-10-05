Daňoví experti dvíhali varovný prst pre hrozbu nelegálneho zamestnávania.
Problém s financovaním bol jednoduchý, no z právneho hľadiska poriadne zamotaný. Progresívne Slovensko poslalo za Korčokove analýzy a odbornú prácu zhruba 68-tisíc eur. Tie však nepristáli priamo jemu, ale vo firme Eustra, ktorú plne vlastní jeho manželka Soňa, píšu Aktuality.
Háčik bol v tom, že exminister vo firme nebol zamestnaný ani nefungoval ako konateľ. Odborníci preto varovali, že to pripomína nelegálne zamestnávanie. Ak by to tak vyhodnotili úrady, hrozili by vážne pokuty či doplácanie daní a odvodov. Keďže boli peniaze vo firme „zaseknuté“, Korčok podľa strany žil vyše roka a pol len zo svojich osobných úspor.
Záchrana cez dividendy
Aby sa peniaze legálne dostali do rodinnej kasy, Soňa Korčoková si koncom augusta nechala z firmy vyplatiť podiel zo zisku. Po dvojitom zdanení jej tak na účet prišlo približne 59-tisíc eur. Hoci tie peniaze fyzicky zarobil jej manžel, ako manželia ich už majú v bezpodielovom spoluvlastníctve.
Ivan Korčok sa z kauzy očividne poučil a na ďalšiu prácu s PS si v septembri radšej pripravil vlastnú firmu ISK Consulting, kde už oficiálne figuruje ako jediný majiteľ a konateľ.