Dlhoočakávaná trasa funguje ako plnohodnotný obchvat Ružomberka.
Takmer 15-kilometrová novinka na našich diaľniciach priamo nadväzuje na už existujúcu štvorprúdovku smerujúcu na východ do Košíc. Jej hlavnou úlohou je odkloniť ťažkú tranzitnú dopravu priamo z ulíc Ružomberka, vďaka čomu si obyvatelia mesta vydýchnu od každodenného smogu, hluku a dopravných nehôd.
Vodiči, ktorí doteraz museli využívať preťaženú cestu prvej triedy, pocítia obrovskú úľavu. Podľa odhadov im nová diaľnica v čase najväčších ranných a poobedňajších špičiek ušetrí aj niekoľko desiatok minút zdržania.
Prvé autá prejdú už večer
Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček potvrdil, že sa tak stane v priebehu pondelka. Hneď po ukončení oficiálneho programu sa začne pracovať na čo najrýchlejšom sprejazdnení trasy.
Predtým, ako na úsek pustia verejnosť, ho však ešte musí finálne preveriť a odobriť polícia. Ak všetko pôjde hladko, prvé vozidlá by si mali nový obchvat otestovať podľa štandardných postupov medzi 18:00 a 19:00 hodinou.
Megalomanský tunel aj desiatky mostov
Súčasťou novej diaľnice sú impozantné inžinierske diela. Stavbári na trase vybudovali 19 mostov, tri mimoúrovňové križovatky a najmä pýchu celého úseku – tunel Čebrať, ktorý meria 3,6 kilometra.
Trasa sa začína na križovatke Hubová, kde sa pripája na starú cestu I/18. Odtiaľ pretína rieku Váh, prechádza severnými svahmi a mestskou časťou Hrboltová priamo do tunela. Po výjazde z Čebraťa pokračuje diaľnica popod známy hrad Likava a vytvára severný obchvat okolo obcí Martinček a Lisková. V budúcnosti sa na tento hotový projekt plynule napojí aj pripravovaný úsek od Turian.