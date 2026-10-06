Nehnuteľnosť ponúka gigantický priestor s obrovským pozemkom, no extrémne nízka cenovka ukrýva jeden celkom logický háčik.
Na netradičnú ponuku, ktorá pri prehliadaní realitných inzerátov okamžite udrie do očí, upozornil maďarský portál Sokszínű Vidék. V obci Tornanádaska, ktorá leží na severe Maďarska v tesnej blízkosti našich hraníc, hľadá nového majiteľa obrovský komplex.
Budova v minulosti fungovala ako miestna škola spojená s kultúrnym domom, čomu zodpovedajú aj jej nadštandardné rozmery. Samotná stavba má úžitkovú plochu neuveriteľných 1 300 štvorcových metrov a k tomu prislúcha aj rozľahlý pozemok s výmerou osemtisíc štvorcových metrov.
To, čo na celej ponuke láka najviac, je nepochybne cenovka. Celý tento kolos sa predáva za 39,9 milióna forintov, čo v prepočte vychádza na zhruba 102-tisíc eur. Pre porovnanie, v Bratislave by si mal obrovský problém za túto čiastku zohnať čo i len menší byt, nehovoriac o novostavbách, kde sa ceny pohybujú v úplne iných dimenziách.
Lacná kúpa, drahá prevádzka
Extrémne nízka suma za takúto gigantickú výmeru má však svoje jasné opodstatnenie a samotná kúpa automaticky neznamená okamžitú výhru. Komplex totiž rozhodne nie je v stave, ktorý by umožňoval jeho okamžité a moderné využívanie. Budúci majiteľ sa musí pripraviť na masívne finančné injekcie do kompletnej rekonštrukcie celého objektu.
Okrem samotných stavebných prác treba pri takejto obrovskej budove počítať s astronomickými nákladmi na bežnú prevádzku, údržbu a najmä vykurovanie dlhých chodieb a veľkých miestností.
Ak sa však nájde investor s dobrou víziou a kapitálom, poloha neďaleko Národného parku Slovenský kras ponúka perfektný potenciál. Po rekonštrukcii by sa táto nehnuteľnosť dala pretvoriť na priestranné ubytovacie zariadenie, komunitné centrum či zaujímavý projekt zameraný na cezhraničný cestovný ruch.