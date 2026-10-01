AKTUÁLNE: Judita Laššáková sa vzdala kandidatúry na post predsedníčky prešovského kraja
0
0
0
TASR
dnes 1. októbra 2026 o 11:07
Čas čítania 1:14

AKTUÁLNE: Judita Laššáková sa vzdala kandidatúry na post predsedníčky prešovského kraja

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
AKTUÁLNE: Judita Laššáková sa vzdala kandidatúry na post predsedníčky prešovského kraja
Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková

Súboj o post lídra Prešovského samosprávneho kraja prišiel o výrazné meno.

Poslankyňa Európskeho parlamentu Judita Laššáková sa vzdala kandidatúry na post predsedníčky Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Ako TASR informoval premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico, rozhodla sa tak po vzájomnej dohode s vedením Smeru.

Východniarka len na papieri

Zaujímavosťou jej snahy dobyť Prešovský samosprávny kraj bol fakt, že s týmto regiónom ju reálne nič nespájalo. Laššáková je rodáčkou z Nových Zámkov, pričom trvalý pobyt na východe krajiny si nahlásila čisto účelovo práve pre svoju ohlásenú kandidatúru, pripomína Denník N.

Premiér Robert Fico jej nulové väzby na miestne prostredie a obyvateľov nevnímal ako problém. Práve naopak, túto nevýhodu svojho času komunikoval do médií ako vynikajúcu „manažérsku príležitosť“.

Spoločné streamy s extrémistom

Do širšieho povedomia verejnosti sa Laššáková dostala najmä ako dlhoročná parťáčka internetového agresora Daniela Bombica, ktorého už súdy neprávoplatne uznali vinným z extrémizmu.

Dvojica aktívne spolupracovala ešte v čase, keď Bombic býval v Londýne. Spoločne organizovali a moderovali živé internetové prenosy, na ktorých si podávali kľučky poprední slovenskí politici. Pozvanie do ich online diskusií prijali napríklad súčasní členovia vlády Matúš Šutaj Eštok, Robert Kaliňák či samotný Robert Fico.

28. septembra 2026 o 14:30 Čas čítania 3:06 „Nie som tu na to, aby som robil šaša.“ Fico hrozí voľbami v januári 2027. Danko odkazuje, že SNS nie je mešuge „Nie som tu na to, aby som robil šaša.“ Fico hrozí voľbami v januári 2027. Danko odkazuje, že SNS nie je mešuge

„Chcem poďakovať Judite za toto rozhodnutie a nepochybujem, že zanechala počas predchádzajúcich pár týždňov v Prešovskom kraji pozitívnu stopu. Vďaka jej patrí aj za dôstojnú prezentáciu hodnôt a politiky strany Smer-SD,“ uviedol Fico.

Kto v boji zostáva

Po vzdaní sa Laššákovej (Smer-SD, Bratia Slovenska) sa o post predsedu PSK v októbrových voľbách uchádza desať kandidátov. Sú nimi 46-ročný živnostník Drahomír Čureja (nezávislý), 56-ročný finančný poradca-podnikateľ Marián Geci (nezávislý), 49-ročný stavebný manažér Ľubomír Goliaš (Jednota Slovanov), 25-ročný nezamestnaný Jozef Ištok (nezávislý) a 53-ročný asistent učiteľa Zoltán Kašo (Tím Košice).

Kandiduje aj 43-ročná prednostka okresného úradu Monika Lešková (SNS), 55-ročný súčasný predseda samosprávneho kraja Milan Majerský (KDH - kresťanskodemokratické hnutie, Hnutie Slovensko, Sloboda a solidarita, Za ľudí, Konzervatívci - Kresťanská únia, Progresívne Slovensko), 32-ročný europoslanec Milan Mazurek (Republika), 44-ročný minister Samuel Migaľ (nezávislý) a 55-ročný starosta obce Ján Stanko (Slovexit).

30. septembra 2026 o 11:29 Čas čítania 0:45 REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja? REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
28. septembra 2026 o 11:43 Čas čítania 0:28 Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Pozri sa, či medzi nimi nie si aj ty Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Pozri sa, či medzi nimi nie si aj ty
27. septembra 2026 o 17:15 Čas čítania 0:25 MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR/Veronika Mihaliková
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Politika
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 3 hodinami
REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko
REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko
dnes o 09:41
TABUĽKA: Kedy sa dočkáte dôchodku? Pozrite si veľký prehľad veku odchodu do penzie
TABUĽKA: Kedy sa dočkáte dôchodku? Pozrite si veľký prehľad veku odchodu do penzie
pred 3 hodinami
Hororová poprava v USA: Odsúdená vrahyňa Christa Pike prežila dve smrtiace injekcie
Hororová poprava v USA: Odsúdená vrahyňa Christa Pike prežila dve smrtiace injekcie
pred 2 dňami
Blíži sa vykurovacia sezóna: Nezabudni na jeden dôležitý krok, inak preplatíte na kúrení desiatky eur
Blíži sa vykurovacia sezóna: Nezabudni na jeden dôležitý krok, inak preplatíte na kúrení desiatky eur
pred hodinou
Nová kalkulačka: Vypočítaj si svoju mzdu. Vieš, koľko ti reálne zostane z výplaty?
Nová kalkulačka: Vypočítaj si svoju mzdu. Vieš, koľko ti reálne zostane z výplaty?
1
včera o 11:29
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
pred 3 hodinami
REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko
REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko
pred 2 dňami
Blíži sa vykurovacia sezóna: Nezabudni na jeden dôležitý krok, inak preplatíte na kúrení desiatky eur
Blíži sa vykurovacia sezóna: Nezabudni na jeden dôležitý krok, inak preplatíte na kúrení desiatky eur
včera o 08:06
Ako zamestnanec môžeš od štátu získať až 150 eur mesačne. Musíš však splniť jednu dôležitú podmienku
Ako zamestnanec môžeš od štátu získať až 150 eur mesačne. Musíš však splniť jednu dôležitú podmienku
včera o 17:50
Hrdinka zo Staškova: Riaditeľka sa po útoku sama zavrela s 13-ročným útočníkom v kancelárii a skrotila ho
Hrdinka zo Staškova: Riaditeľka sa po útoku sama zavrela s 13-ročným útočníkom v kancelárii a skrotila ho
10
pred 4 dňami
28-ročný Daniel si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
28-ročný Daniel si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
24. 9. 2026 11:34
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
1
včera o 11:29
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
pred 3 dňami
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
26. 9. 2026 18:20
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
Lifestyle news
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
včera o 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
pred 2 dňami
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Slovensko Všetko
Pobodané dievča zo Staškova stále bojuje o život, lekári robia čo môžu
pred 51 minútami
Pobodané dievča zo Staškova stále bojuje o život, lekári robia čo môžu
Lekári pracujú bez prestávky, no jej stav zostáva mimoriadne vážny.
Brusel stráca trpezlivosť: Slovensko čelí žalobe na Súdnom dvore EÚ, hrozia nám mastné pokuty
pred 28 minútami
Brusel stráca trpezlivosť: Slovensko čelí žalobe na Súdnom dvore EÚ, hrozia nám mastné pokuty
Incident pred školou v Čeľadiciach: Mladík so sekerou v ruke sa vyhrážal deviatakovi, že ho zabije
pred 3 hodinami
Incident pred školou v Čeľadiciach: Mladík so sekerou v ruke sa vyhrážal deviatakovi, že ho zabije
Za chyby pri kúrení môžeš dostať pokutu až 5 000 €. Pozri si pravidlá, ktoré musíš dodržiavať
pred 3 hodinami
Za chyby pri kúrení môžeš dostať pokutu až 5 000 €. Pozri si pravidlá, ktoré musíš dodržiavať
Nová kalkulačka: Vypočítaj si svoju mzdu. Vieš, koľko ti reálne zostane z výplaty?
pred hodinou
Nová kalkulačka: Vypočítaj si svoju mzdu. Vieš, koľko ti reálne zostane z výplaty?
REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko
pred 3 hodinami
REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Slovensko Všetko
Pobodané dievča zo Staškova stále bojuje o život, lekári robia čo môžu
pred 51 minútami
Pobodané dievča zo Staškova stále bojuje o život, lekári robia čo môžu
pred 28 minútami
Brusel stráca trpezlivosť: Slovensko čelí žalobe na Súdnom dvore EÚ, hrozia nám mastné pokuty
pred 3 hodinami
Incident pred školou v Čeľadiciach: Mladík so sekerou v ruke sa vyhrážal deviatakovi, že ho zabije
Ekonomika Všetko
Čo sa stane s účtom po smrti blízkeho? Na jeho peniaze po smrti nemáš automaticky právo
26. 9. 2026 17:35
Čo sa stane s účtom po smrti blízkeho? Na jeho peniaze po smrti nemáš automaticky právo
pred hodinou
Nová kalkulačka: Vypočítaj si svoju mzdu. Vieš, koľko ti reálne zostane z výplaty?
pred 3 hodinami
Študentské podnájmy trhajú rekordy. V Bratislave zaplatíš za bývanie aj vyše 900 eur

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Od zajtra budú vlaky o 50 % lacnejšie. Ktoré lístky zlacnejú, kto bude cestovať za polovicu a na čo sa zľava nevzťahuje?
včera o 15:18
Od zajtra budú vlaky o 50 % lacnejšie. Ktoré lístky zlacnejú, kto bude cestovať za polovicu a na čo sa zľava nevzťahuje?
Nižšie ceny sa budú týkať viacerých lístkov v druhej triede, nie všetkých služieb.
Siedmi muži podľa obvinenia zdrogovali a znásilnili študentku. Prípad na Cornellovej univerzite v USA vyšetruje polícia
včera o 14:33
Siedmi muži podľa obvinenia zdrogovali a znásilnili študentku. Prípad na Cornellovej univerzite v USA vyšetruje polícia
Lietadlo do Tel Avivu vyslalo signál únosu, na palube sa vraj pobili piloti
včera o 13:42
Lietadlo do Tel Avivu vyslalo signál únosu, na palube sa vraj pobili piloti
Budú predčasné voľby?
pred 2 dňami
Budú predčasné voľby?
„Detektory kovov úzkosť neznížia.“ Psychológ po útoku na škole vysvetľuje, ako spoznať varovné signály u detí
pred 2 dňami
„Detektory kovov úzkosť neznížia.“ Psychológ po útoku na škole vysvetľuje, ako spoznať varovné signály u detí
Viac