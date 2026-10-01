Súboj o post lídra Prešovského samosprávneho kraja prišiel o výrazné meno.
Poslankyňa Európskeho parlamentu Judita Laššáková sa vzdala kandidatúry na post predsedníčky Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Ako TASR informoval premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico, rozhodla sa tak po vzájomnej dohode s vedením Smeru.
Východniarka len na papieri
Zaujímavosťou jej snahy dobyť Prešovský samosprávny kraj bol fakt, že s týmto regiónom ju reálne nič nespájalo. Laššáková je rodáčkou z Nových Zámkov, pričom trvalý pobyt na východe krajiny si nahlásila čisto účelovo práve pre svoju ohlásenú kandidatúru, pripomína Denník N.
Premiér Robert Fico jej nulové väzby na miestne prostredie a obyvateľov nevnímal ako problém. Práve naopak, túto nevýhodu svojho času komunikoval do médií ako vynikajúcu „manažérsku príležitosť“.
Spoločné streamy s extrémistom
Do širšieho povedomia verejnosti sa Laššáková dostala najmä ako dlhoročná parťáčka internetového agresora Daniela Bombica, ktorého už súdy neprávoplatne uznali vinným z extrémizmu.
Dvojica aktívne spolupracovala ešte v čase, keď Bombic býval v Londýne. Spoločne organizovali a moderovali živé internetové prenosy, na ktorých si podávali kľučky poprední slovenskí politici. Pozvanie do ich online diskusií prijali napríklad súčasní členovia vlády Matúš Šutaj Eštok, Robert Kaliňák či samotný Robert Fico.
„Chcem poďakovať Judite za toto rozhodnutie a nepochybujem, že zanechala počas predchádzajúcich pár týždňov v Prešovskom kraji pozitívnu stopu. Vďaka jej patrí aj za dôstojnú prezentáciu hodnôt a politiky strany Smer-SD,“ uviedol Fico.
Kto v boji zostáva
Po vzdaní sa Laššákovej (Smer-SD, Bratia Slovenska) sa o post predsedu PSK v októbrových voľbách uchádza desať kandidátov. Sú nimi 46-ročný živnostník Drahomír Čureja (nezávislý), 56-ročný finančný poradca-podnikateľ Marián Geci (nezávislý), 49-ročný stavebný manažér Ľubomír Goliaš (Jednota Slovanov), 25-ročný nezamestnaný Jozef Ištok (nezávislý) a 53-ročný asistent učiteľa Zoltán Kašo (Tím Košice).
Kandiduje aj 43-ročná prednostka okresného úradu Monika Lešková (SNS), 55-ročný súčasný predseda samosprávneho kraja Milan Majerský (KDH - kresťanskodemokratické hnutie, Hnutie Slovensko, Sloboda a solidarita, Za ľudí, Konzervatívci - Kresťanská únia, Progresívne Slovensko), 32-ročný europoslanec Milan Mazurek (Republika), 44-ročný minister Samuel Migaľ (nezávislý) a 55-ročný starosta obce Ján Stanko (Slovexit).