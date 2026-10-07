Podvodníci vystupujúci pod hlavičkou Finančnej správy v nich tvrdia, že vám posielajú daňový preplatok vo výške niekoľkých stovák eur.
Scenár podvodu je jednoduchý, no pre mnohých mimoriadne presvedčivý. V správach sa často objavuje konkrétna suma, napríklad 450 eur, ktorú vám štát údajne dlhuje na daniach. Správa obsahuje webový odkaz, cez ktorý si máte tieto peniaze nárokovať, upozorňuje Finančná správa.
Ak naň kliknete, presmeruje vás na podvodnú stránku, ktorá vizuálne kopíruje štátny web alebo prihlasovacie rozhranie banky. Formulár od vás následne vytiahne:
- kompletne celé údaje z platobnej karty (vrátane CVC kódu),
- prihlasovacie meno a heslo do internetbankingu,
- potvrdzovacie SMS kódy,
- rodné číslo či iné osobné dáta.
Finančná správa zdôrazňuje, že takéto správy nikdy neposiela a nikdy od občanov nežiada citlivé bankové dáta cez obyčajné textové správy.
Ako si preplatok overiť bez rizika?
Ak vám podobná správa pristane v telefóne, základným pravidlom je neklikať na žiadne priložené linky. Ak máte pochybnosti a chcete si overiť, či naozaj nemáte na daniach preplatok, postupujte výhradne cez oficiálne kanály.
Webovú adresu si v prehliadači vyťukajte sami – prihláste sa priamo do portálu Finančnej správy, využite ústredný portál slovensko.sk, alebo zatelefonujte na oficiálnu infolinku inštitúcie.
Zadal si údaje? Musíš konať okamžite
V prípade, že ste sa nechali chytiť do pasce, otvorili odkaz a zadali svoje osobné alebo bankové údaje, rozhodujú sekundy. Útočníci môžu vaše konto vybieliť v priebehu niekoľkých minút.
Ako prvý krok okamžite kontaktujte zákaznícku linku svojej banky, nahláste kompromitáciu údajov a požiadajte o zablokovanie karty alebo prístupu do internetbankingu. Následne celú vec nahláste polícii prostredníctvom linky 158.