S kamarátom sa vraj stavil a do seba mal naliať 50 energetických nápojov.
Okoloidúcich pri rieke v Nitre vydesil pohľad na mladého, 20-ročného muža, ktorý ležal v tráve a bolo mu viditeľne zle. Okamžite zalarmovali záchranárov, no kým dorazili zdravotníci, situáciu už preverovala hliadka mestskej polície.
Policajti našli muža pri vedomí. Dokázal s nimi komunikovať a na tele nemal žiadne viditeľné povrchové zranenia. Okolo neho sa však nachádzali zvratky a prázdna plechovka od povzbudzujúceho nápoja. Mladík mal obrovské nevoľnosti a podľa slov polície vracal aj počas samotného rozhovoru s hliadkou, pričom sa sťažoval, že sa cíti mimoriadne zle.
Extrémna stávka s kamarátom
Keď sa ho hliadka spýtala, čo sa vlastne stalo, jeho odpoveď všetkých šokovala. Mladík sa totiž priznal, že uzavrel poriadne nebezpečnú stávku so svojím kamarátom. Cieľom bolo zistiť, koľko energetických nápojov dokáže vypiť za jediný deň. Sám policajtom tvrdil, že ich do seba stihol naliať takmer päťdesiat.
Na miesto následne dorazila rýchla zdravotná pomoc, ktorá zúboženého muža naložila a okamžite transportovala do nemocnice. Mestská polícia na sociálnej sieti neskôr k prípadu dodala dôležitú poznámku – či za jeho rapídnym zhoršením stavu stálo skutočne len extrémne množstvo kofeínu a taurínu, alebo či hrali rolu aj iné návykové látky a skryté zdravotné problémy, zostane už len prísnym lekárskym tajomstvom.