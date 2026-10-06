Od zdravotníckeho zariadenia teraz na súde žiada spravodlivosť za extrémnu psychickú ujmu, no nemocnica ukazuje prstom na iných.
Celý prípad odštartoval ešte na jeseň roku 2024, no až koncom tohto septembra vyústil do oficiálnej žaloby. Marlene Garbowski vtedy požiadala nemocnicu Southern Hills pri Las Vegas o zaslanie zdravotnej dokumentácie svojho syna Geoffreyho. Záznamy súrne potrebovala kvôli vybavovaniu papierovačiek pre sociálne dávky, píše Las Vegas Review-Journal.
Odpoveď, ktorú od úradníkov po štyroch dňoch dostala, jej však doslova vyrazila dych a obrátila život naruby. Nemocnica jej žiadosť zamietla s chladným odôvodnením – dokumenty jej vydať nemôžu, pretože jej syn je v ich internom systéme vedený ako zosnulý pacient.
Tri dni absolútneho pekla
Zdrvená matka okamžite upadla do ťažkého šoku. Podľa podanej žaloby prežívala takú silnú úzkosť a bolesť, že nedokázala vôbec vstať z postele ani vykonávať úplne bežné činnosti. Psychický tlak a panika boli natoľko neznesiteľné, že musela začať užívať silné lieky na predpis, ktoré do toho dňa nikdy nepotrebovala. Až po dlhých troch dňoch utrpenia sa jej podarilo zistiť to, čo malo byť jasné od začiatku – jej syn Geoffrey bol celý čas nažive a zdravý.
Výhovorky na externistov
O pár týždňov neskôr sa zničenej matke ozval zamestnanec nemocnice, ktorý mal na starosti riešenie sťažností. Zariadenie sa za obrovský lapsus ospravedlnilo s tým, že to berú ako „skúsenosť, z ktorej sa môžu do budúcna poučiť“. Pre právnikov Američanky je práve toto vyjadrenie jasným priznaním viny a nemocnicu nekompromisne zažalovali za hrubú nedbanlivosť a spôsobenie vážnej emocionálnej ujmy.
Vedenie zdravotníckeho zariadenia sa však pred súdom bráni a vinu hádže na niekoho iného. Podľa jeho stanoviska chybu neurobili priamo jeho zamestnanci, ale zlyhal externý dodávateľ, ktorý pre nemocnicu spravoval administratívne procesy. O tom, kto nakoniec ponesie za tento horor zodpovednosť a či matka dostane odškodné, tak definitívne rozhodne až súdna porota.