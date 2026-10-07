Dobrou správou je, že záchranárom sa z budovy podarilo včas evakuovať všetkých obyvateľov.
Hlásenie o plameňoch na streche bytového domu dostali operačné zložky krátko po deviatej hodine ráno. Rozsah požiaru si okamžite vyžiadal nasadenie viacerých posádok z regiónu.
Na mieste momentálne pracuje 14 profesionálnych príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zo staníc v Lučenci, Poltári, Fiľakove a Pliešovciach, ktorí majú k dispozícii sedem kusov techniky. Ako posila im pomáha aj deväť členov dobrovoľných hasičských zborov z Fiľakova a Lučeneca na ďalších troch vozidlách.
Obyvateľov dostali do bezpečia
Prvoradou úlohou záchranárov po príchode bola bezpečnosť ľudí v budove. Podľa aktuálnych informácií z operačného strediska sa z horiaceho bytového domu podarilo úspešne evakuovať všetkých obyvateľov.
Okolie zásahu a plynulosť dopravy v blízkosti objektu usmerňujú príslušníci Štátnej polície spolu s lučeneckou mestskou políciou. Presná príčina vzniku požiaru zatiaľ nie je známa a bude predmetom ďalšieho vyšetrovania.