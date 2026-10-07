Štvorica cestujúcich robila všetko pre to, aby plavidlo zachránila, no nakoniec musela v noci ujsť do záchranného člna.
K bizarnej a mimoriadne nebezpečnej kolízii došlo počas víkendu zhruba 460 kilometrov severne od ostrova Norfolk. Austrálčanku Jemmu Cooperovú, ktorá práve stála za kormidlom, odhodil mohutný náraz. Keď sa pozrela na hladinu, zbadala okolo lode plávať skupinku vorvaňov. Náraz okamžite prebudil aj jej manžela spiaceho v podpalubí, uvádza portál France24.
Obrovský morský cicavec vážne poškodil nielen riadenie 16-metrovej jachty Tai Tam, ale najmä jej trup, cez ktorý sa začali dovnútra valiť hektolitre vody. Posádka, ktorú dopĺňali ešte Francúz a Novozélanďan, okamžite aktivovala núdzový maják a pustila sa do záchranných prác. Francúzsky člen posádky sa snažil dieru utesniť špeciálnou montážnou penou, zatiaľ čo ostatní ručne odčerpávali vodu, no hladina v podpalubí neklesala.
Evakuácia uprostred noci
Po niekoľkých hodinách vyčerpávajúceho, no márneho boja si musela štvorica priznať krutú pravdu – loď už nezachránia. Hlboko v noci urobili to najťažšie rozhodnutie a presadli do malého záchranného člna. Hoci boli uprostred oceánu, hralo im do kariet pokojné more a jasný svit mesiaca v splne. Ráno napokon odrezali lano, ktorým boli k potápajúcej sa jachte pripútaní, a s hrôzou sledovali, ako plavidlo definitívne mizne v morských hlbinách.
ALERT: Sperm whale pod smashed into the side of a yacht and forced the sailors to abandon ship. The crew of a 52-foot Tai Tam was sailing in the Pacific Ocean when a rarely seen pod of sperm whales thrashed through its side. The hit tore a massive hole in the boat's side, and the crew of 4 was stranded for more than 18 hours. Jemma Cooper was driving the vessel at the time and said, “There was sort of a loud thud. The whole boat was pushed sideways… We looked out to our port side, and there were six to eight, a pod, of whales there. So then it became clear that that’s what it was.” The crew was eventually rescued by a 470-foot container ship, the MV Sofrana Surville, and sustained no injuries.— E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) October 1, 2026