Zrážka s obrovským vorvaňom potopila jachtu: Posádka uviazla na 17 hodín uprostred oceána
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Daniel Zbudila
dnes 7. októbra 2026 o 15:35
Čas čítania 1:42

Zrážka s obrovským vorvaňom potopila jachtu: Posádka uviazla na 17 hodín uprostred oceána

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Zrážka s obrovským vorvaňom potopila jachtu: Posádka uviazla na 17 hodín uprostred oceána
Zdroj: Pexels/Juan Felipe Ramírez

Štvorica cestujúcich robila všetko pre to, aby plavidlo zachránila, no nakoniec musela v noci ujsť do záchranného člna.

K bizarnej a mimoriadne nebezpečnej kolízii došlo počas víkendu zhruba 460 kilometrov severne od ostrova Norfolk. Austrálčanku Jemmu Cooperovú, ktorá práve stála za kormidlom, odhodil mohutný náraz. Keď sa pozrela na hladinu, zbadala okolo lode plávať skupinku vorvaňov. Náraz okamžite prebudil aj jej manžela spiaceho v podpalubí, uvádza portál France24.

Obrovský morský cicavec vážne poškodil nielen riadenie 16-metrovej jachty Tai Tam, ale najmä jej trup, cez ktorý sa začali dovnútra valiť hektolitre vody. Posádka, ktorú dopĺňali ešte Francúz a Novozélanďan, okamžite aktivovala núdzový maják a pustila sa do záchranných prác. Francúzsky člen posádky sa snažil dieru utesniť špeciálnou montážnou penou, zatiaľ čo ostatní ručne odčerpávali vodu, no hladina v podpalubí neklesala.

Evakuácia uprostred noci

Po niekoľkých hodinách vyčerpávajúceho, no márneho boja si musela štvorica priznať krutú pravdu – loď už nezachránia. Hlboko v noci urobili to najťažšie rozhodnutie a presadli do malého záchranného člna. Hoci boli uprostred oceánu, hralo im do kariet pokojné more a jasný svit mesiaca v splne. Ráno napokon odrezali lano, ktorým boli k potápajúcej sa jachte pripútaní, a s hrôzou sledovali, ako plavidlo definitívne mizne v morských hlbinách.

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Náhľadový obrázok: Pexels/Ellie Burgin
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