České ministerstvo dopravy predĺžilo skúšobný režim do konca roka, po ktorom padne definitívne rozhodnutie.
Na diaľničnom úseku medzi Planou nad Lužnicí a Úsilným nevystrelí ručička tachometra na 150 km/h automaticky. O tom, akou rýchlosťou môžu šoféri ísť, rozhodujú premenné dopravné tabule. Doteraz bola vyššia rýchlosť povolená celkovo počas 269 dní, minimálne na jednu hodinu denne, píše tnlive.sk.
Ak sú podmienky nepriaznivé – napríklad pri hustomy daždi, zníženej viditeľnosti či tvoriach sa kolónach – systém rýchlosť zníži. Podľa policajnej hovorkyne Štěpánky Schwarzovej platí jednoduché pravidlo: ak je svetelná tabuľa zhasnutá alebo sivá, vodiči musia dodržiavať štandardný limit 130 km/h.
Rôzne rýchlosti v smeroch aj plány do budúcna
Mnohí šoféri sa pozastavujú nad tým, prečo v jednom smere svieti povolená 150-ka a v opačnom len 130-ka. Hovorca Riaditeľstva ciest a diaľnic ČR Jan Rýdl vysvetľuje, že ide o bežnú prax – v úseku s nižšou rýchlosťou môže napríklad prebiehať údržba cesty alebo tam zasahujú cestári.
Pôvodný plán počítať s rýchlosťou 150 km/h len dočasne sa nateraz posúva. České ministerstvo dopravy natiahlo skúšobnú fázu až do konca roka. Po kompletnom vyhodnotení plynulosti a nehodovosti úrady rozhodnú, či túto maximálku ponechajú natrvalo a či ju uplatnia aj na ďalších vybraných diaľničných ťahoch v krajine.