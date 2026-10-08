Rýchlosť 150 km/h na českej diaľnici pokračuje. Testovací režim predĺžili, systém mení limity podľa počasia
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Daniel Zbudila
dnes 8. októbra 2026 o 7:18
Čas čítania 0:43

Rýchlosť 150 km/h na českej diaľnici pokračuje. Testovací režim predĺžili, systém mení limity podľa počasia

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Rýchlosť 150 km/h na českej diaľnici pokračuje. Testovací režim predĺžili, systém mení limity podľa počasia
Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

České ministerstvo dopravy predĺžilo skúšobný režim do konca roka, po ktorom padne definitívne rozhodnutie.

Na diaľničnom úseku medzi Planou nad Lužnicí a Úsilným nevystrelí ručička tachometra na 150 km/h automaticky. O tom, akou rýchlosťou môžu šoféri ísť, rozhodujú premenné dopravné tabule. Doteraz bola vyššia rýchlosť povolená celkovo počas 269 dní, minimálne na jednu hodinu denne, píše tnlive.sk.

Ak sú podmienky nepriaznivé – napríklad pri hustomy daždi, zníženej viditeľnosti či tvoriach sa kolónach – systém rýchlosť zníži. Podľa policajnej hovorkyne Štěpánky Schwarzovej platí jednoduché pravidlo: ak je svetelná tabuľa zhasnutá alebo sivá, vodiči musia dodržiavať štandardný limit 130 km/h.

Rôzne rýchlosti v smeroch aj plány do budúcna

Mnohí šoféri sa pozastavujú nad tým, prečo v jednom smere svieti povolená 150-ka a v opačnom len 130-ka. Hovorca Riaditeľstva ciest a diaľnic ČR Jan Rýdl vysvetľuje, že ide o bežnú prax – v úseku s nižšou rýchlosťou môže napríklad prebiehať údržba cesty alebo tam zasahujú cestári.

Pôvodný plán počítať s rýchlosťou 150 km/h len dočasne sa nateraz posúva. České ministerstvo dopravy natiahlo skúšobnú fázu až do konca roka. Po kompletnom vyhodnotení plynulosti a nehodovosti úrady rozhodnú, či túto maximálku ponechajú natrvalo a či ju uplatnia aj na ďalších vybraných diaľničných ťahoch v krajine.

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Náhľadový obrázok: TASR/Pavel Neubauer
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