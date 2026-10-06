Globálne streamovacie platformy ako Netflix, Disney+ či Amazon Prime budú musieť po novom prispievať do slovenského Audiovizuálneho fondu a financovať aj priamu výrobu domácej tvorby.
Slovensko sa pripája k európskym krajinám, ktoré nenechávajú nadnárodné platformy len tak zarábať bez príspevku pre lokálnu kultúru. Zahraničné služby ako Netflix, Disney+ či Amazon Prime Video, ktoré cielia na slovenských zákazníkov, budú musieť odovzdávať časť svojich tržieb do Audiovizuálneho fondu (AVF). Doposiaľ takúto povinnosť mali prevažne len domáci poskytovatelia.
Ministerstvo kultúry pod vedením Martiny Šimkovičovej vysvetľuje, že cieľom je nastaviť spravodlivé podmienky na trhu a získať stabilné financie na rozvoj domácej kinematografie a tvorby.
Koľko budú musieť zaplatiť?
Nové pravidlá stanovujú dve hlavné povinnosti. Prvou je príspevok vo výške 0,5 percenta z celkových minuloročných príjmov, ktoré platformy získali na území Slovenska. Tieto peniaze poputujú priamo do štátneho fondu.
Druhou časťou je povinná priama investícia. Streamovacie služby budú musieť každoročne vložiť ďalšie 3 percentá zo svojich slovenských tržieb do vývoja a výroby slovenských audiovizuálnych diel, lokálnych jazykových mutácií alebo slovenskej podoby zahraničných projektov. Oslobodené od týchto poplatkov budú len malé platformy s nízkym obratom či zanedbateľnou sledovanosťou.
Slovensko nasleduje Európu
Podobný systém funguje v 14 štátoch Európskej únie, kde sa výška poplatkov pohybuje vo všeobecnosti od 1,5 do 5 percent. Extrémom je Francúzsko, kde musia platformy investovať do domácej tvorby až 25 percent zo svojich tržieb, či Taliansko so 16 až 20 percentami.
Nové pravidlá nadobudnú účinnosť 1. januára 2027. Schválený balík zároveň určuje minimálny štátny príspevok pre AVF na rok 2027 vo výške 11,2 milióna eur a upravuje aj niektoré administratívne poplatky či odmeny pre členov orgánov fondu.