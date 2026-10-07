Slovensko čaká historické zadlžovanie. Vláda schválila rozpočet, čistý dlh narastie o ohromujúcich 30 miliárd eur
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Daniel Zbudila
dnes 7. októbra 2026 o 8:50
Čas čítania 1:12

Slovensko čaká historické zadlžovanie. Vláda schválila rozpočet, čistý dlh narastie o ohromujúcich 30 miliárd eur

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Slovensko čaká historické zadlžovanie. Vláda schválila rozpočet, čistý dlh narastie o ohromujúcich 30 miliárd eur
Zdroj: Unsplash/Sara Kurfeß

Kým ministerstvo financií hovorí o ochrane sociálnych štandardov, experti varujú pred porušením ústavy a ohrozením budúcnosti.

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029, ktorý v pondelok prešiel vládou, okamžite narazil na tvrdú kritiku zo strany Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Hoci mal štát pôvodne v pláne brzdiť zadlžovanie, realita na papieri vyzerá úplne inak. Deficit v budúcom roku dosiahne takmer 5 % HDP, čo je oproti tohtoročným odhadom výrazné zhoršenie.

To najhoršie nás však ešte len čaká. RRZ uvádza, že čistý dlh štátu vzrastie počas tohto volebného obdobia o neuveriteľných 30 miliárd eur. „Tento nárast je porovnateľný len s obdobím globálnej finančnej krízy a rastie dvojnásobným tempom oproti krízovým rokom 2020 až 2023,“ hodnotí situáciu analytická rada. Výsledkom bude, že vláda ukončí svoje pôsobenie s dlhom na historickom maxime.

Od sľubov ku krutej realite

Odborníci poukazujú na to, že vláda výrazne poľavila zo svojich pôvodných plánov. Kým pred dvoma rokmi kabinet cielil na rok 2027 prijateľnejší deficit okolo 3 % HDP, dnes toto číslo opakovane navýšil až na súčasných 4,9 %. Tento prepad znamená v prepočte zhoršenie rozpočtu o takmer 3 miliardy eur. Paradoxom je, že výber daní a odvodov by sa mal podľa prognóz zlepšovať a ekonomika má rásť dvakrát rýchlejšie ako vlani.

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Náhľadový obrázok: TASR/Martin Baumann
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