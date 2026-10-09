Na jeden inzerát reaguje v priemere 13 uchádzačov.
Dopyt po zdravotných sestrách na Slovensku dosiahol rekordnú úroveň. Zamestnávatelia od januára do konca septembra 2026 zverejnili na portáli Profesia 2 515 pracovných ponúk, čo je najviac za toto obdobie v histórii portálu. Vyplýva to z údajov spoločnosti Alma Career, ktorá prevádzkuje portál Profesia a informovala o nich na svojom webe.
Oproti minulému roku ide o nárast o 4 %. V porovnaní s rokom 2020, keď bolo zverejnených 1 388 ponúk, je dopyt výrazne vyšší. Zároveň mierne rastie aj záujem uchádzačov. Na jeden inzerát reaguje v priemere 13 ľudí, vlani ich bolo 12.
Najviac sestier hľadajú v Bratislavskom kraji
Takmer polovica aktuálnych pracovných ponúk pochádza z Bratislavského kraja. Nasleduje Košický kraj s 15 % a Nitriansky kraj s 11 %.
Najvýraznejšie medziročne vzrástol dopyt v Prešovskom kraji, a to o 32 %. V Košickom a Nitrianskom kraji stúpol zhodne o 24 %. Naopak, v Banskobystrickom a Trnavskom kraji počet ponúk klesol.
Podľa údajov Profesie je aktuálne zverejnených 254 pracovných inzerátov na zdravotné sestry. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť pritom patria medzi odvetvia, v ktorých počet pracovných ponúk zostáva stabilný, zatiaľ čo vo väčšine ostatných sektorov klesá.