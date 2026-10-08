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Rozsiahly požiar v Báhoni pri Pezinku zasiahol štyri stavby. Hasiči zasahovali nadránom, škody dosiahli 200-tisíc eur
Zdroj: FACEBOOK/HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR
Zdroj: FACEBOOK/HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR
Zdroj: FACEBOOK/HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR
Zdroj: FACEBOOK/HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR
Zdroj: FACEBOOK/HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR
Zdroj: FACEBOOK/HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR
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