Oheň zachvátil štyri stavby vrátane garáže s autom.
V obci Báhoň v okrese Pezinok vypukol vo štvrtok nadránom rozsiahly požiar, ktorý spôsobil škody približne za 200-tisíc eur. Hasičov privolali krátko pred 4.00 h. O zásahu informovali na sociálnej sieti.
Plamene najskôr zachvátili záhradnú chatku a garáž, odkiaľ sa rozšírili na ďalšie dve menšie stavby. V jednej z garáží sa nachádzalo aj osobné auto. Hasiči museli zároveň ochladzovať susedný rodinný dom, aby zabránili šíreniu ohňa.
Na mieste zasahovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Po uhasení požiaru ešte kontrolovali skryté ohniská a rozoberali časť strechy. Pri požiari sa nikto nezranil. Jeho príčina zatiaľ nie je známa a naďalej ju vyšetrujú.