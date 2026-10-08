Novinka je dostupná bez príplatku a má uľahčiť komunikáciu počas jazdy.
Spoločnosť Bolt zavádza v Bratislave nové kategórie jázd, pri ktorých si cestujúci môžu vybrať jazyk komunikácie s vodičom. Na výber majú slovenčinu alebo angličtinu, pričom za túto možnosť neplatia nič navyše, informoval generálny manažér Bolt pre Slovensko Jakub Moťovský v tlačovej správe.
Nové kategórie Slovak Speaker a English Speaker majú uľahčiť cestovanie najmä seniorom, turistom, cudzincom či ľuďom, ktorí sa necítia komfortne pri komunikácii v inom jazyku.
Novinka je zatiaľ dostupná v Bratislave
Do kategórií sa môžu dobrovoľne zapojiť vodiči akejkoľvek národnosti. Podmienkou je, aby ovládali slovenčinu alebo angličtinu na úrovni bežnej konverzácie.
Nové možnosti sú dostupné pri štandardných jazdách v Bratislave pri cestách z letiska v kategórii Comfort. Cestujúci ich v aplikácii rozpoznajú podľa ikony slovenskej alebo anglickej vlajky.