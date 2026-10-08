Policajtom majú vzrásť v priemere o 350 eur, vyššie mzdy čakajú aj hasičov a zamestnancov okresných úradov.
Policajtom na budúci rok vzrastú platy v priemere o 350 eur. Platy porastú aj ďalším zamestnancom rezortu vnútra, medzi nimi hasičom či zamestnancom okresných úradov. Vo štvrtok o tom na tlačovej konferencii informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Minister priblížil, že s policajnými odborármi podpísal kolektívnu zmluvu. Priemernú sumu 350 eur tvorí valorizácia na základe kolektívnej zmluvy vo výške 8,4 percenta, ktorú policajti dostanú od júla 2027. Druhú časť tvorí zvýšenie rizikových príplatkov o 150 eur od januára 2027.
Šutaj Eštok zároveň poukázal, že zvýšenie platov je naviazané na schválenie štátneho rozpočtu.