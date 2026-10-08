Nehoda sa stala v stredu popoludní na ulici Pri železnici.
V Liptovskom Hrádku zrazila dodávka troch ľudí vrátane dvoch maloletých osôb. Nehoda sa stala v stredu popoludní na ulici Pri železnici, informoval Hasičský a záchranný zbor — Žilinský kraj na sociálnej sieti.
Na miesto privolali hasičov a záchranárov. Hasiči pomáhali pri ošetrovaní zranených a ich prevoze do sanitiek. Následne zabezpečili dodávku proti požiaru a neželanému pohybu.
Počas zásahu usmerňovali dopravu a po jeho skončení očistili vozovku. Pri nehode utrpeli zranenia celkovo tri osoby, z toho dve deti.
4. októbra 2026 o 9:20 Čas čítania 1:08 Pozri si najhoršie platené profesie na Slovensku: Tieto pozície zarábajú len tesne nad minimálnou mzdou
5. októbra 2026 o 8:52 Čas čítania 0:25 MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky