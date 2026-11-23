Hasiči požiar uhasili, časť budovy však museli evakuovať.
Pri požiari nemocnice v nemeckom Berlíne utrpelo ľahšie zranenia 15 ľudí. Incident sa stal v nedeľu večer v nemocnici vo štvrti Lichtenberg. Polícia má podozrenie, že požiar úmyselne založil jeden z pacientov, ktorý mal podpáliť posteľ vo svojej izbe.
Hasiči oheň uhasili, no dym sa rozšíril aj do ďalších častí budovy. Záchranné zložky preto museli evakuovať časť nemocnice. Okolnosti incidentu vyšetruje polícia.
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