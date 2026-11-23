Polícia zatiaľ podrobnosti o zásahu nezverejnila.
V okrese Martin prebieha od pondelkového rána policajná akcia s názvom Finisher 3, ktorá súvisí s vyšetrovaním drogovej kriminality.
Na zásahu sa podieľa Národná protidrogová jednotka spolu s ďalšími policajnými útvarmi. Polícia momentálne vykonáva potrebné procesné úkony. Bližšie informácie zverejní, keď to situácia umožní.
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