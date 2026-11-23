Kým ceny benzínu na čerpacích staniciach klesli na úroveň z marca, vodiči dieselových áut pri platení stále siahajú hlbšie do vrecka.
Prieskum Európskej komisie mapujúci ceny pohonných hmôt naprieč Úniou ukazuje výrazné regionálne rozdiely – zatiaľ čo najlacnejšie plnia nádrže vodiči na Malte a u našich severných susedov v Poľsku, najhlbšie do vrecka musia siahnuť motoristi v Dánsku a vo Fínsku, píše tnlive.sk.
Na slovenských čerpacích staniciach však momentálne púta pozornosť najmä priepastný rozdiel medzi samotnými palivami. Prevádzka benzínového auta je v súčasnosti citeľne úspornejšia, keďže ceny benzínu klesli na úroveň z marca, no nafta zostáva približne o tridsať centov na liter drahšia.
Výrobné stropy rafinérií brzdia pokles cien
Podľa výkonného riaditeľa Slovnaftu Mareka Senkoviča sa priepasť medzi oboma palivami tak skoro nezacelí. Hoci pre TV Markíza pripustil, že aktuálny 30-centový odstup sa môže časom mierne zmenšiť, trh s naftou je podľa neho v podstatne horšej kondícii a tento stav bude pretrvávať.
Hlavnou brzdou je obmedzená kapacita európskych rafinérií, ktoré po zákaze dovozu ropných produktov z Ruska a Bieloruska nedokážu navýšiť produkciu diesla natoľko, aby bez problémov pokryli dopyt starého kontinentu.
Suroviny je dosť, komplikáciou sú nebezpečné námorné trasy
Za drahšou naftou pritom nestojí nedostatok samotnej suroviny, ako pre tnlive.sk upozornil analytik portálu Energie-portal.sk Radovan Potočár. Svetová ťažba ropy je dostatočná, no úzkym hrdlom sa stala jej preprava od producentov, napríklad z Blízkeho východu, priamo k spracovateľom.
Obavy z komplikácií pri prevoze suroviny potvrdil aj šéf Slovnaftu. Hoci rafinéria dokáže potrebné objemy ropy zazmluvniť, rizikom zostáva plavba tankerov cez svetové moria a strategické úžiny, ktoré sú v dosahu vojenských konfliktov, ako aj následný transport ropovodmi z prístavov až do vnútrozemského Slovenska.