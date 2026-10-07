Neobvykle teplý začiatok októbra sa pomaly končí.
V stredu (7. októbra) sa počasie na našom území drží na nadpriemerných hodnotách. Teploty sa pohybujú v rozmedzí od 22 do 26 stupňov Celzia, čo je približne o sedem stupňov viac, než býva v tomto ročnom období zvykom. Tlaková výš však podľa SHMÚ postupne slabne a ustupuje brázde nízkeho tlaku vzduchu.
Prvé náznaky zmeny počasia pocítime vo štvrtok (8. októbra). Od západu začne pribúdať oblačnosť a na viacerých miestach sa objaví dážď. Pred samotným príchodom frontu sa vzduch ešte stihne zohriať na 19 až 26 stupňov, no veterné počasie začne byť nepríjemné už aj v nižších polohách.
V piatok príde ochladenie o 7 stupňov
Hlavná vlna zrážok zasiahne väčšinu Slovenska v noci na piatok (9. októbra) a počas piatkového dopoludnia. Počítať treba s prehánkami aj trvalejším dažďom. Situácia sa začne postupne upokojovať a zrážky budú od západu ustupovať až v piatok popoludní.
Piatok zároveň prinesie skutočný jesenný skok v teplotách. Teplomery ukážu už len 13 až 19 stupňov Celzia a čerstvý vietor znásobí pocit chladu.
Cez víkend sa počasie čiastočne stabilizuje – oblačnosť bude premenlivá a prípadné prehánky sa vyskytnú len ojedinele. Teploty sa však udržia v rovnakom chladnom rozmedzí od 13 do 19 stupňov. Výraznejšie ubúdanie mrakov a slnečnejšie dni očakávajú meteorológovia až po víkende.