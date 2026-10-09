Slovenská sieť Farmfoods zatvorila desiatky predajní. Z pôvodných 51 zostali už len štyri
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Radka Klučárová
dnes 9. októbra 2026 o 16:01
Čas čítania 0:33

Slovenská sieť Farmfoods zatvorila desiatky predajní. Z pôvodných 51 zostali už len štyri

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Slovenská sieť Farmfoods zatvorila desiatky predajní. Z pôvodných 51 zostali už len štyri
Zdroj: Facebook/ FARMFOODS - Výnimočné potraviny

Farmfoods aktuálne prevádzkuje už iba štyri predajne.

Sieť obchodov s domácimi potravinami Farmfoods zatvorila desiatky prevádzok, z pôvodných 51 zostali otvorené už len štyri. Podľa dostupných informácií sú za tým rastúce náklady aj slabšia kúpna sila, informujú Aktuality.

Farmfoods aktuálne prevádzkuje štyri predajne - v Turčeku, v Kráľovom Brode, v Dubníku a v Rožňave (Gemerská Ves). Pôvodný plán však hovoril o cieli až 65 predajní.

„Mali sme veľa verných a spokojných zákazníkov, ktorí oceňovali kvalitu našich výrobkov a fandili nám. Nakupovali však príležitostne, nie pravidelne,“ vysvetlil výkonný riaditeľ Agrotrade group Tomáš Németh. Podľa Németha by opätovná expanzia prichádzala do úvahy len vtedy, ak by sa zvýšila kúpna sila ľudí, ich ochota platiť za kvalitné slovenské potraviny a zlepšili sa podmienky pre domácich výrobcov.

Farmári, ktorí pôvodne založili Farmfoods, začali svoju produkciu opäť predávať cez veľké obchodné siete, ako sú napríklad Billa, Kaufland, COOP Jednota, ale aj menší predajcovia.

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Náhľadový obrázok: Facebook/ FARMFOODS - Výnimočné potraviny
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