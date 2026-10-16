Zabudnutá platba ešte neznamená, že ti zajtra zoberú auto. Omeškanie sa však môže predražiť a ignorovaný dlh skončiť v exekúcii. V článku sa dozvieš aj o tom, ako môže daňový dlh skomplikovať predaj auta a čo sa od septembra zmenilo.
Neodišiel ti trvalý príkaz alebo si odvody odložil, pretože čakáš na peniaze? Sankcie sa môžu počítať už za krátke omeškanie. Na nútené vymáhanie však musí poisťovňa či úrad splniť zákonné podmienky. Neexistuje spoločné pravidlo, že po určitom počte dní automaticky príde exekútor.
Koľko ťa to môže stáť?
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 4