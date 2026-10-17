Nechal si peňaženku doma a spoliehaš sa na to, že máš v mobile odfotený občiansky aj vodičský preukaz? Pri policajnej kontrole na to rýchlo doplatíš.
Sadnúť za volant a až na prvých svetlách zistiť, že peňaženka s dokladmi zostala ležať na chodbe, zažil snáď každý šofér. Mnohí v takejto chvíli mávnu rukou s pocitom, že fotka občianskeho či vodičského preukazu v mobile ich pred prípadnou hliadkou zachráni. Realita na ceste je však úplne iná.
Polícia pred podobnými skratkami varuje a pripomína, že obyčajný screenshot alebo odfotená plastová kartička v smartfóne nie je zákonom uznaný doklad. Hovorca Prezídia Policajného zboru Lukáš Pecek pre tnlive.sk vysvetlil, že vodič je pri kontrole povinný ukázať doklady v presne stanovenej forme. Ak predložíš len obrázok v telefóne, berie sa to tak, akoby si pri sebe nemal vôbec nič. Hliadka to vyhodnotí ako priestupok a z miesta môžeš odísť s pokutou.
Platí však jedna zásadná výnimka, ktorou je oficiálny digitálny preukaz v smartfóne. Ten však musí byť vytvorený výhradne cez oficiálnu mobilnú aplikáciu Ministerstva vnútra SR. Policajti v teréne si údaje z nej vedia okamžite overiť pomocou vlastného overovacieho systému. Pokiaľ sú splnené všetky technické a legislatívne náležitosti, takýto preukaz má stopercentne rovnakú váhu ako klasická plastová kartička.
Ak teda v telefóne nemáš rozchodenú štátnu aplikáciu, na fotky v galérii rovno zabudni. Pred jazdou sa radšej vždy uisti, že máš vo vrecku fyzické doklady, inak ťa zbytočná zábudlivosť vyjde draho.