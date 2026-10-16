Slovenská sporiteľňa naplánovala rozsiahlu technickú údržbu systémov, ktorá odštartuje v piatok 16. októbra neskoro večer a ovplyvní fungovanie služieb počas celej soboty.
Ak plánuješ víkendový nákup alebo piatkový nočný život, skontroluj si peňaženku. Slovenská sporiteľňa upozorňuje svojich klientov na rozsiahlu odstávku digitálnych aj kartových služieb, ktorá sa začne v piatok 16. októbra pred polnocou a v rôznych fázach potrvá až do sobotňajšej noci.
Dôvodom sú plánované technologické vylepšenia bankových systémov. Banka priamo vyzýva ľudí, aby nespoliehali len na telefón či plastovú kartu a vopred sa poistili papierovými peniazmi.
„Odporúčame vybrať si pre istotu aspoň dostatočnú hotovosť vopred, aby ste sa nedostali do nepríjemnej situácie. V prípade, že vám ostane aj po nasadení všetkých našich služieb, môžete ju vložiť na svoj účet zadarmo cez vkladomat,“ odkazuje Slovenská sporiteľňa.
Nočné platby mobilom môžu zlyhať, vkladomaty vypnú na 24 hodín
Prvé komplikácie nastanú v noci z piatka na sobotu. V čase od polnoci do 1:45 h môže dôjsť k obmedzeniu alebo výpadkom pri platbách debetnými kartami v kamenných obchodoch, na internete a cez mobilné peňaženky (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay či SwatchPAY!). V rovnakom čase nebude možné v aplikáciách meniť limity, blokovať karty ani zisťovať PIN kód.
Záchranou v tomto nočnom okne môžu byť kreditné karty – tie budú bez problémov fungovať v bankomatoch iných bánk, na internete aj pri platbách na termináloch, ktoré nespravuje Slovenská sporiteľňa.
Pozor si treba dať aj na vkladomaty. Peniaze na účet cez bankomat nevložíš celých 24 hodín – od piatkovej 22:00 h až do sobotňajšej 22:00 h. Výber peňazí mobilom cez bezkontaktný kód nebude možný v sobotu od 4:00 h do 11:00 h.
George bude celé dopoludnie offline, stopku dostanú aj notifikácie
Najväčší zásah do komfortu používateľov príde v sobotu ráno. Obľúbená aplikácia George, jej webová verzia aj firemný portál Business24 budú od 4:00 h do 11:00 h úplne vypnuté.
V tomto čase nebude fungovať ani overovací nástroj mToken a banka nebude odosielať žiadne push správy, SMS ani e-mailové notifikácie o pohyboch na účte a platbách kartou.
Po 11:00 h síce banka systémy opäť sprístupní, no až do 23:00 h budú bežať iba v obmedzenom režime:
- Zadané platby: Štandardné, okamžité aj medzinárodné prevody sa v histórii zobrazia so statusom „spracovávané“. Nie je potrebné zadávať ich znovu – systém ich zaúčtuje automaticky po ukončení obmedzení po 23:00 h.
- Stopka pre novinky a úvery: V sekcii Objavujte nebude možné žiadať o pôžičky, nastavovať trvalé príkazy či inkasá, meniť existujúce produkty a nedostupné zostanú aj funkcie George AI, FIT a Invest.
- Kreditky: Splatenie kreditnej karty bude cez deň viditeľné iba na účte, odkiaľ peniaze odišli.
Prehľadný harmonogram výpadkov
Piatok 22:00 h – Sobota 22:00 h: Vkladomaty sú kompletne mimo prevádzky.
Sobota 00:00 h – 01:45 h: Možný výpadok debetných kariet, online nákupov, mobilných platieb (Apple Pay, Google Pay...) a správy kariet.
Sobota 04:00 h – 11:00 h: George (apka aj web), Business24, mToken, výbery z bankomatu mobilom a SMS/push notifikácie sú úplne nedostupné.
Sobota 11:00 h – 23:00 h: George beží v obmedzenom režime (platby čakajú na spracovanie, úvery a nastavenia produktov nie sú dostupné).