Štátna agentúra zisťovala nálady okolo kauzy Šimečkovej matky: Väčšina ľudí vidí vážny problém, dôsledky čaká aj opozícia
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Daniel Zbudila
dnes 16. októbra 2026 o 19:15
Čas čítania 2:02

Štátna agentúra zisťovala nálady okolo kauzy Šimečkovej matky: Väčšina ľudí vidí vážny problém, dôsledky čaká aj opozícia

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Štátna agentúra zisťovala nálady okolo kauzy Šimečkovej matky: Väčšina ľudí vidí vážny problém, dôsledky čaká aj opozícia
Zdroj: Tasr-Jaroslav Novák

Štátna agentúra Infostat sa v reprezentatívnom prieskume pýtala verejnosti na kauzu mimovládky Projekt Fórum, v ktorej čelí trestnému stíhaniu matka lídra PS Marta Šimečková.

Štátna agentúra Infostat, ktorá spadá pod Štatistický úrad vedený bývalým poslancom za Smer Martinom Nemkym, zaradila do svojich prieskumov nezvyčajne politicky citlivú tému. Respondenti v reprezentatívnom výskume odpovedali na otázky týkajúce sa občianskeho združenia Projekt Fórum, na ktorého čele stála Marta Šimečková, matka predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Výskumníkov zaujímalo nielen to, ako závažne verejnosť vníma podozrenia z machinácií s dotáciami, ale priamo aj to, či kauza prinesie politické následky pre samotného lídra najsilnejšej opozičnej strany.

Samotná štátna agentúra svoje konanie obhajuje tým, že štát má legitímne právo a povinnosť monitorovať verejnú mienku na základe dát, aby rozhodoval objektívne. Celý prípad odštartoval premiér Robert Fico na vlaňajšej tlačovej konferencii, pričom Úrad boja proti organizovanej kriminalite neskôr obvinil Martu Šimečkovú, jej kolegyňu Andreu Pukovú aj samotné združenie zo subvenčného podvodu. Ešte pred vznesením formálnych obvinení však Infostat zisťoval, ako kauzu vníma slovenská verejnosť.

Viac ako polovica ľudí vidí vážne podozrenia

Z dát vyplýva, že približne 54 percent všetkých opýtaných považuje podozrenia za vážne, pričom celá štvrtina populácie ich vníma ako veľmi vážne. O nevýznamnosti celej aféry je naopak presvedčená len štvrtina verejnosti a ďalších 21 percent ľudí sa o tému nezaujíma alebo ju nevie posúdiť. Pokiaľ sa z výpočtu vynechajú nerozhodnutí respondenti, podiel ľudí vnímajúcich podozrenia ako vážne dosahuje až 68 percent.

Štátny Infostat sa pýtal na kauzu Projekt Fórum.
Štátny Infostat sa pýtal na kauzu Projekt Fórum. Zdroj: Infostat

Najzávažnejšie vnímajú prípad obyvatelia stredne veľkých miest od 50-tisíc do 100-tisíc obyvateľov, seniori nad 65 rokov a rezidenti Prešovského kraja. Naopak, za skôr bezpredmetné považujú podozrenia najmä vysokoškolsky vzdelaní ľudia a obyvatelia najväčších slovenských miest.

Koalícia je jednotná, prekvapili voliči opozície

Analýza podľa straníckych sympatií priniesla očakávanú priepasť medzi koalíciou a opozíciou, no ukázala aj prekvapivé trhliny v samotnom opozičnom bloku. Najradikálnejšie hodnotia prípad priaznivci hnutia Republika, kde podozrenia označilo za závažné až 83 percent oslovených. V tomto postoji dokonca predbehli voličov Smeru, u ktorých vážnosť potvrdilo 80 percent opýtaných. Podobne vysoké čísla namerali výskumníci aj pri SNS so 77 percentami a Hlase so 75 percentami.

Ako vnímajú kauzu Šimečkovej mamy voliči jednotlivých strán.
Ako vnímajú kauzu Šimečkovej mamy voliči jednotlivých strán. Zdroj: Infostat

Podstatne väčší rozruch však vyvolali odpovede opozičného tábora. Zatiaľ čo sympatizanti Progresívneho Slovenska kauzu väčšinovo bagatelizujú a za nevýznamnú ju označilo až 60 percent z nich, voliči iných opozičných strán majú odlišný meter. Vážne obavy z nakladania s verejnými grantmi vyjadrilo 61 percent voličov SaS, 60 percent priaznivcov KDH a nadpolovičná väčšina voličov hnutia Slovensko. Zdržanlivejší postoj zaujali len priaznivci Demokratov, kde závažnosť pripustilo 41 percent respondentov.

Dočká sa Šimečka politickej dohry?

Druhá kľúčová otázka prieskumu cielila priamo na politickú budúcnosť podpredsedu parlamentu a šéfa PS. Na otázku, či bude mať kauza Projekt Fórum politické dôsledky pre Michala Šimečku alebo celú stranu, odpovedalo kladne 48 percent všetkých opýtaných, kým 37 percent žiadny politický dopad nečaká. Skupina ľudí s jednoznačným presvedčením o politických dôsledkoch bola pritom takmer dvojnásobne väčšia než tábor, ktorý ich striktne vylučuje.

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Najsilnejšie presvedčenie o nutnosti vyvodenia zodpovednosti panuje medzi priaznivcami Republiky, kde dôsledky očakáva až 79 percent ľudí. Politický dopad však predpovedajú aj voliči KDH (60 percent), Hlasu (57 percent), SaS (55 percent) a tesná väčšina Demokratov (51 percent). Jedinou zásadnou bariérou zostáva vlastný tábor Progresívneho Slovenska, kde takmer 60 percent kmeňových voličov akékoľvek politické následky pre svojho lídra striktne odmieta.

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Náhľadový obrázok: TASR-Pavel Neubauer
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