Ordinovala opitá: 66-ročná lekárka v Dolnom Kubíne nafúkala v ambulancii vyše 1,3 promile
0
0
0
Daniel Zbudila
dnes 17. októbra 2026 o 7:33
Čas čítania 1:04

Ordinovala opitá: 66-ročná lekárka v Dolnom Kubíne nafúkala v ambulancii vyše 1,3 promile

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ordinovala opitá: 66-ročná lekárka v Dolnom Kubíne nafúkala v ambulancii vyše 1,3 promile
Zdroj: Facebook/Ministerstvo vnútra SR

Polícia preverovala v stredu 14. októbra anonymné oznámenie, podľa ktorého mala 66-ročná lekárka v miestnom zdravotníckom zariadení prijímať ľudí pod vplyvom alkoholu.

Návšteva ambulancie býva občas stresujúca, no pacienti v Dolnom Kubíne zažili v stredu 14. októbra situáciu ako zo zlého sna. Do čakárne sa donieslo, že pani doktorka za dverami ordinácie nie je úplne triezva. Niekto z prítomných to nenechal tak a vytočil policajnú linku.

Miestna hliadka vyrazila tip preveriť okamžite. Po príchode do ordinácie bolo rýchlo jasné, že oznámenie nebolo žiadny výmysel. 66-ročnú lekárku vzali na dychovú skúšku a výsledok zaskočil aj samotných policajtov – nafúkala 0,63 mg/l, čo je v prepočte 1,31 promile alkoholu.

Pri takejto hladine má človek problém s motorikou či sústredením, nieto ešte so stanovením správnej diagnózy alebo dávkovaním liekov.

Z ordinácie rovno na výsluch

Ordinačné hodiny sa pre lekárku skončili zo sekundy na sekundu. Policajti ju priamo z pracoviska naložili do auta a odviezli na oddelenie.

Keďže opitý lekár pri práci priamo ohrozuje zdravie a životy cudzích ľudí, nejde len o bežný pracovný prúser, ale o paragrafy. Polícia už proti žene začala trestné stíhanie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

16. októbra 2026 o 9:09 Čas čítania 6:35 Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“ Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“

Čo ju viedlo k tomu, aby si pred ordinovaním vypila, teraz vyšetrujú policajti. Namiesto liečenia pacientov ju však čakajú nepríjemné opletačky so zákonom a súdom.

Lekárka nebola zamestnankyňou

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou (DONsP) v Dolnom Kubíne v stanovisku na sociálnej sieti k nedávno medializovaným informáciám uviedla, že lekárka nie je zamestnankyňou nemocnice a pre zariadenie neposkytuje žiadne zdravotnícke ani iné služby.

„Ambulancia sa nenachádza v priestoroch ani v areáli nemocnice. Ide o samostatnú súkromnú lekársku prax umiestnenú mimo DONsP,“ uviedol riaditeľ nemocnice Jozef Mintál a zdôraznil, že v priestoroch DONsP bola menovaná lekárka výlučne vyšetrená, a to na základe oficiálnej žiadosti Policajného zboru.

16. októbra 2026 o 9:09 Čas čítania 6:35 Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“ Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
14. októbra 2026 o 11:47 Čas čítania 0:27 Tragédia pri bungee jumpingu v Nemecku. Mladí ľudia si vyrobili vlastné zariadenie, 21-ročná žena zoskok neprežila Tragédia pri bungee jumpingu v Nemecku. Mladí ľudia si vyrobili vlastné zariadenie, 21-ročná žena zoskok neprežila
13. októbra 2026 o 18:20 Čas čítania 0:33 V Krompachoch zrazilo auto 5-ročného chlapca: Rozzúrení príbuzní zdemolovali vozidlo, vodič musel utiecť V Krompachoch zrazilo auto 5-ročného chlapca: Rozzúrení príbuzní zdemolovali vozidlo, vodič musel utiecť
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Krimi Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 09:09
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
včera o 13:17
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
pred 2 dňami
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
dnes o 11:25
REBRÍČEK: Tieto slovenské obce dopadli v hodnotení najhoršie. Pozri si, ktoré sa ocitli na konci rebríčka
REBRÍČEK: Tieto slovenské obce dopadli v hodnotení najhoršie. Pozri si, ktoré sa ocitli na konci rebríčka
včera o 14:00
Smer tesne pred PS, SaS padá na dno a spojenectvo Sulíka s Kollárom zabralo: Nový štátny prieskum priniesol prekvapenia
Smer tesne pred PS, SaS padá na dno a spojenectvo Sulíka s Kollárom zabralo: Nový štátny prieskum priniesol prekvapenia
včera o 09:09
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
včera o 13:17
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
včera o 14:00
Smer tesne pred PS, SaS padá na dno a spojenectvo Sulíka s Kollárom zabralo: Nový štátny prieskum priniesol prekvapenia
Smer tesne pred PS, SaS padá na dno a spojenectvo Sulíka s Kollárom zabralo: Nový štátny prieskum priniesol prekvapenia
včera o 07:16
Obľúbený gél na prerezávanie zúbkov u bábätiek už nekúpiš. ŠÚKL oznámil dátum ukončenia dodávok
Obľúbený gél na prerezávanie zúbkov u bábätiek už nekúpiš. ŠÚKL oznámil dátum ukončenia dodávok
pred 2 dňami
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
1
pred 3 dňami
Meteorológovia aktualizovali predpoveď na zimu: Európu čaká úplne iné počasie, ako sme čakali
Meteorológovia aktualizovali predpoveď na zimu: Európu čaká úplne iné počasie, ako sme čakali
10. 10. 2026 15:36
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
včera o 09:09
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
pred 3 dňami
Obľúbená aplikácia z Google Play môže ohroziť tvoje peniaze. Odborníci varujú pred nebezpečným vírusom
Obľúbená aplikácia z Google Play môže ohroziť tvoje peniaze. Odborníci varujú pred nebezpečným vírusom
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
Lifestyle news
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
včera o 13:00
František Kabrheľ sa rozhodol politicky angažovať. Bude zbierať podpisy pre iniciatívu TARABA – ROZVOJ SLOVENSKA
pred 2 dňami
Talianska ikona v novom šate. Alfa Romeo odhalila koncept Cuorerosso s pohonom všetkých kolies a výkonom 630 koní
pred 2 dňami
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
12. 10. 2026 23:02
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
8. 10. 2026 9:44
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
6. 10. 2026 11:40
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
30. 9. 2026 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
29. 9. 2026 14:51
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Krimi Všetko
Skupina tínedžerov surovo zbila chlapca pred školou v Nemecku. Čelia obvineniu z ublíženia na zdraví a lúpeže
pred 2 hodinami
Skupina tínedžerov surovo zbila chlapca pred školou v Nemecku. Čelia obvineniu z ublíženia na zdraví a lúpeže
Celý útok si prizerajúci sa rovesníci natáčali na video.
V Krompachoch zrazilo auto 5-ročného chlapca: Rozzúrení príbuzní zdemolovali vozidlo, vodič musel utiecť
1
pred 4 dňami
V Krompachoch zrazilo auto 5-ročného chlapca: Rozzúrení príbuzní zdemolovali vozidlo, vodič musel utiecť
Útok na mladú sestru na bratislavských Kramároch: Prokurátor žiada pre opitého Rakúšana väzbu
včera o 10:15
Útok na mladú sestru na bratislavských Kramároch: Prokurátor žiada pre opitého Rakúšana väzbu
Súd vzal do väzby Rakúšana, ktorý napadol zdravotnú sestru v Bratislave
dnes o 09:07
Súd vzal do väzby Rakúšana, ktorý napadol zdravotnú sestru v Bratislave
Chceli podpáliť fabriku so 70 ľuďmi vo vnútri. Lotyš vydaný z Nemecka putuje na Slovensku rovno do väzby
dnes o 10:35
Chceli podpáliť fabriku so 70 ľuďmi vo vnútri. Lotyš vydaný z Nemecka putuje na Slovensku rovno do väzby
Tragický prípad z Veľkej Británie: Dievča zomrelo po dvoch dúškoch kokteilu, kaviareň nedodržala pravidlá
13. 10. 2026 9:07
Tragický prípad z Veľkej Británie: Dievča zomrelo po dvoch dúškoch kokteilu, kaviareň nedodržala pravidlá
Ekonomika Všetko
„Skutočný deficit môže byť 7,5 alebo 8 %. Vláda oklamala celý národ.“ Ekonóm kritizuje rozpočet na rok 2027
pred 3 dňami
„Skutočný deficit môže byť 7,5 alebo 8 %. Vláda oklamala celý národ.“ Ekonóm kritizuje rozpočet na rok 2027
pred 2 dňami
Slovenská sporiteľňa plánuje veľkú odstávku. V týchto dňoch si klienti nevyberú peniaze ani nezaplatia kartou
pred 2 dňami
Táto skupina dôchodcov si prilepší: Parlament pre nich schválil zvýšenie minimálneho penzie na 710 eur
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Slovensko Všetko
Danko vracia úder Beňovej: Označil ju za nešťastie Smeru, vytiahol jej 20-tisícový bruselský plat
dnes o 09:03
Danko vracia úder Beňovej: Označil ju za nešťastie Smeru, vytiahol jej 20-tisícový bruselský plat
pred 2 hodinami
„Nemajú prečo požívať ochranu štátu.“ Kaliňák zaútočil na bezdetné páry, svadbu Plavákovej nazval provokáciou
dnes o 08:18
Fotka vodičáku v mobile nestačí: Polícia varuje pred pokutami, uznáva len oficiálnu štátnu appku

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Dlhuješ na daniach alebo odvodoch? Vysvetľujeme, kedy ti hrozia úroky z omeškania a exekútor
včera o 10:15
Dlhuješ na daniach alebo odvodoch? Vysvetľujeme, kedy ti hrozia úroky z omeškania a exekútor
Zabudnutá platba ešte neznamená, že ti zajtra zoberú auto. Omeškanie sa však môže predražiť a ignorovaný dlh skončiť v exekúcii. V článku sa dozvieš aj o tom, ako môže daňový dlh skomplikovať predaj auta a čo sa od septembra zmenilo.
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
včera o 09:09
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
Odvážna predavačka sa páchateľovi snažila zabrániť v krádeži
včera o 14:24
Odvážna predavačka sa páchateľovi snažila zabrániť v krádeži
Opozičná tlačovka nevyšla
pred 2 dňami
Opozičná tlačovka nevyšla
Vlna protestov v Európe
pred 2 dňami
Vlna protestov v Európe
Viac