Polícia preverovala v stredu 14. októbra anonymné oznámenie, podľa ktorého mala 66-ročná lekárka v miestnom zdravotníckom zariadení prijímať ľudí pod vplyvom alkoholu.
Návšteva ambulancie býva občas stresujúca, no pacienti v Dolnom Kubíne zažili v stredu 14. októbra situáciu ako zo zlého sna. Do čakárne sa donieslo, že pani doktorka za dverami ordinácie nie je úplne triezva. Niekto z prítomných to nenechal tak a vytočil policajnú linku.
Miestna hliadka vyrazila tip preveriť okamžite. Po príchode do ordinácie bolo rýchlo jasné, že oznámenie nebolo žiadny výmysel. 66-ročnú lekárku vzali na dychovú skúšku a výsledok zaskočil aj samotných policajtov – nafúkala 0,63 mg/l, čo je v prepočte 1,31 promile alkoholu.
Pri takejto hladine má človek problém s motorikou či sústredením, nieto ešte so stanovením správnej diagnózy alebo dávkovaním liekov.
Z ordinácie rovno na výsluch
Ordinačné hodiny sa pre lekárku skončili zo sekundy na sekundu. Policajti ju priamo z pracoviska naložili do auta a odviezli na oddelenie.
Keďže opitý lekár pri práci priamo ohrozuje zdravie a životy cudzích ľudí, nejde len o bežný pracovný prúser, ale o paragrafy. Polícia už proti žene začala trestné stíhanie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Čo ju viedlo k tomu, aby si pred ordinovaním vypila, teraz vyšetrujú policajti. Namiesto liečenia pacientov ju však čakajú nepríjemné opletačky so zákonom a súdom.
Lekárka nebola zamestnankyňou
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou (DONsP) v Dolnom Kubíne v stanovisku na sociálnej sieti k nedávno medializovaným informáciám uviedla, že lekárka nie je zamestnankyňou nemocnice a pre zariadenie neposkytuje žiadne zdravotnícke ani iné služby.
„Ambulancia sa nenachádza v priestoroch ani v areáli nemocnice. Ide o samostatnú súkromnú lekársku prax umiestnenú mimo DONsP,“ uviedol riaditeľ nemocnice Jozef Mintál a zdôraznil, že v priestoroch DONsP bola menovaná lekárka výlučne vyšetrená, a to na základe oficiálnej žiadosti Policajného zboru.